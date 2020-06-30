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今日 10:20 港股直擊 即巿股評

恒指彈近300點 騰訊港交所領漲

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隔晚美股反彈，道指收市升580點或2.3%，報25595點；亞太股市今早普遍造好。港股連跌三日累挫逾600點後，今早曾升近300點。

恒指高開166點，報24468，之後曾升297點，高見24598，重上10天線(約24550)及20天線(約24520)，其後升幅收窄，低見24429，升127點。截至10時5分，恒指升208點，報24509。

國企指數升74點，報9831。

今早公布的中國6月製造業PMI升至50.9，勝預期。

內地股市造好，上證指數現報2973，升12點或0.41%；深成指升1.5%。

騰訊(00700)領漲大市，一度重上500元水平，最新升2.6%，報498.6元。

港交所(00388)曾升2.5%，高見328元，創上市新高。中國推出粵港澳大灣區跨境理財通，中金認為長期利好中銀香港(02388)及港交所。中銀香港現升近1%。

滙控(00005)亦有份貢獻大市，最新升2.1%，報36.8元。

濠賭股反彈，銀娛(00027)升3.2%；金沙(01928)升2%。

昨日急吐的中芯(00981)高開3.9%，報27.65元，最新無升跌。

藥明生物(02269)折讓7.9%配股籌逾61億元，股價低開5.3%，報140.8元，現挫近4%。

昨日上市的兩隻醫療股繼續有得升，康基(09997)升逾6%；海吉亞(06078)升7.5%。

錦欣生殖(01951)急升9%，成交活躍。

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