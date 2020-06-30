港股直擊 即巿股評

港股今日半年結，在美股隔晚急彈下有望高開。「港區國安法」料今日通過，市場關注內容細節，以及美中關係最新發展。

隔晚美股收市全線反彈，雖然美國可能爆發第二波疫情，但市場憧憬美國經濟在各種刺激經濟措施支持下，有望反彈；加上飛機製造商波音旗下737 Max客機，停飛15個月後，獲准進行認證飛行測試，帶動公司股價急升一成四，都有助推高美股。道指以近全日高位收市，升580點或2.3%報25595。納指未能重上1萬點關，收報9874點，升116點或1.2%。標普500指數一度失守3000點，收報3053點，升44點或1.47%。

國際油價高收，早前油組及非油組產油國宣布，將每日減產970萬桶的減產協議延長至7月，加上中國及歐羅區正面的經濟數據，都對油市有支持。紐約8月期油收報每桶39.7美元，升1.21美元或3.1%。倫敦8月布蘭特期油收報每桶41.71美元，升69美仙或1.68%。

印度以國家安全及民眾私隱為由，封鎖59個中國研發的手機應用程式，包括抖音海外版，騰訊及阿里巴巴等公司的手機應用程式。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍上升。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報36.57元，較本港收市高0.52元；騰訊(00700)ADR收報487.27元，高1.27元；國壽(02628)ADR收報15.47元，低0.09元。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報8.7元，高0.11元；中石油(00857)ADR收報2.59元，高0.02元；中石化(00386)ADR收報3.3元，高0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報51.9元，高0.1元；聯通(00762)ADR收報4.23元，高0.03元；中電信(00728)ADR收報2.16元，高0.01元。

ADR港股比例指數報24388，較周一恒指收市高87點或0.36%。「黑期」今早造好，升逾160點在24470點附近。港股昨日在期指結算下收報24301，跌248點或1%。恒指連跌三日，累挫606點或2.4%。港股今日半年結，年初至今恒指錄得13.8%跌幅。

一連三日的全國人大常委會今天（30日）閉幕，委員長會議已將港版國安法草案的表決稿提交審議，如無意外，今日將付諸表決及通過。那邊廂，中央於7·1回歸日及「港區國安法」立法前夕，宣布推行跨境理財通計劃（理財通）。

美國表示，停止向香港出口軍用設備。美國國務卿蓬佩奧在聲明中表示，美國被迫採取行動，保障美國國家安全。

焦點股份

信德集團(00242)公布，以基本代價23.61億元，向新世界發展(00017)收購兩基金權益及股東貸款，有關基金持有信德中心多項物業權益。

世茂集團(00813)：建議分拆世茂服務於主板獨立上市，並已向聯交所遞交上市申請。上市完成後，該公司將持有世茂服務不少於50%權益。

今日有多家公司公布截至3月底止全年業績，以翠華(01314)、必瘦站(01830)較受關注。

中海外(00688)今日除息。