即巿股評 港股直擊

華爾街股市上星期初向好，周二(23日)納指更再度破頂，惟中後段急挫，隨着美國新冠肺炎單日確診病例超過4萬宗，市場擔心疫情「復發」，道指、標普500指數、納指上周三均跌逾2%，翌日反彈後，到了上周五，道指以25015點的過去1個月最低位收市，按周挫3.3%，標指及納指亦分別回落2.86%和1.9%。

美國肺疫累積確診個案突破250萬，6月26日新增病例達創紀錄的47341宗，是否第二波大爆發仍待商榷，但可肯定疫情轉趨惡化，個別州份已重新加強抗疫措施。衞生部長阿扎爾(Alex Azar)表示，疫情加速擴散，並非因為各州太早重啟經濟，而是民眾沒有遵守防疫要求，他警告控制病毒廣泛散播的時機正消失，呼籲民眾必須保持社交距離。

美股回調除了是疫情所累，也因聯儲局截至6月23日的資產負債表規模，由一周前70946億美元下降到70823億美元，一連兩星期減少，反映局方的QE額度持續收縮。

著名資產管理公司Oaktree Capital創辦人馬克斯(Howard Marks)在5月11日曾發給客戶的備忘錄Uncertainty提出疑問：聯儲局和財政部多方面抗疫救市計劃，能否完全修補遭新冠病毒破壞的經濟？此外，重啟經濟可達哪個程度，若因此引致疫情再擴散，會不會又禁制商貿活動？他指出，這兩點都為經濟(及股市)前景帶來不確定因素。美國多個州份在4月下旬開始逐步解封，馬克斯的疑問似乎預見了近日情況。

基於新冠病毒屬前所未見的挑戰，當時政府與民眾都毫無經驗去應付，馬克斯才質疑華府和聯儲局刺激措施的效用。不過，聯儲局無限量QE證明已有助推高股市，至於其資產負債表規模連續兩周微跌，估計是調配部分資源作為「二級市場企業信貸計劃」(SMCCF)買入公司債券之用。聯儲局最新公布，截至6月中共購買涉及44間企業總值4.28億美元的債券，相信局方此時不會放慢QE步伐，美股短期只屬調整而不致大瀉。

另一方面，有了新冠肺炎第一波大爆發的經驗，即使疫情再度擴散，華府及民眾已有先例可援作出應對。

回到港股，受美市上周急滑拖累，加上全國人大常委會可能今天表決通過「港版國安法」，周一恒指以24627點開市即反覆挫至24148點才企穩，收報24301點，下跌248點。

恒指雖然明顯收低於10天線(24476點)，惟自6月4日開始回升的平滑中線市寬(10天線高於50天線股份比率)，昨天已突破5月21日的前高位0.1個百分點，報47.6%；而EJFQ顯示強勢股買盤的強勢股指數又遠比帶動市況造好的門檻40%為高，預期恒指暫時在23800點至24300點的成交量密集區將有很大支持。

信報投資研究部

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