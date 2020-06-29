港股直擊 即巿股評

擔心新冠肺炎疫情二次爆發拖累經濟，亞洲股市今日全線受壓，恒指期結日高開77點，報24627點，已屬全日高，之後大市掉頭向下，失守10天(現處24476點)和20天(現處24480點)，最多跌401點，低見24148，觸及50天線(現處24149點)後跌幅收窄，收報24301，跌248點或1.01%。

北水淨流入5.69億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，騰訊(00700)有15.66億元淨入；騰訊持股的微盟(02013)有1.07億元淨入；中興通訊(00763)有9348萬元淨入；小米(01810)有2242萬元淨入。

相反，美團點評(03690)有6.04億元淨走；中芯(00981)有5.19億元淨走；金山軟件(03888)有4030萬元淨走。

其他藍籌股方面，建行(00939)有2.75億元淨入。相反，平保(02318)有3.4億元淨走；滙控(00005)有2.83億元淨走；中移動(00941)有4815萬元淨走。

醫療相關股方面，微創醫療(00853)有6867萬元淨走。相反，維亞生物(01873)有1.01億元淨入。

其他淨流入較高股份有：青島啤(00168)有1.74億元淨入；天能動力(00819)有1.26億元淨入；比亞迪(03323)有2954萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、美團、金軟、建行、小米、平保、中移動、滙控及青島啤。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、美團、天能動力、微盟、小米、微創、比亞迪、中興及維亞生物。