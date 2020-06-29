港股直擊 即巿股評

擔心新冠肺炎疫情二次爆發拖累經濟，美股道指上周五急墜七百點後，亞洲股市今日全線受壓，港股期結日亦曾挫400點，險守24300收市，恒指連跌三日，累挫606點或2.4%。

恒指高開77點，報24627點，但已是全日高位所在，隨後大市掉頭向下，失守10天(現處24476點)和20天(現處24480點)，午後最多跌401點，低見24148，觸及50天線(現處24149點)後，大市跌幅收窄，重上24300關。恒指最終收報24301，跌248點或1.01%；國企指數收造9757，跌95點或0.97%，大市成交1330.19億元。

全日大市上升比例33%，下跌比例為67%。

即月期指今日結算，收造24302，跌204點或0.83%，高水1點，成交有1.22萬張。下月期指收造24060，跌279點或1.15%，低水241點，成交有12.79萬張。

亞洲股市普遍受壓，日經255指數插2.3%；澳洲悉尼指數挫1.5%；韓國KOSPI跌1.9%；台灣加權指數跌1%；上證則跌0.6%。

藍籌股大致受壓。滙控(00005)降1.8%；友邦(01299)降2.3%；工行(01398)走低0.2%；平保(02318)降0.7%；中海油(00883)跌1.3%；銀娛(00027)降2.3%；瑞聲(02018)跌2.1%；建行(00939)則升1%；騰訊(00700)與港交所(00388)各微升0.2%。

焦點板塊

本地地產股：傳人大常委將審議港區國安法，本地地產股受壓，新地(00016)跌1.6%；九置(01997)跌1.7%；新世界(00017)(並行交易編號：02909)挫4%；恒地(00012)跌1%；太古地產(01972)下滑2.6%；母企太古(00019)挫4.7%，為表現最曳藍籌；希慎(00014)料上半年業績見紅，全日跌2.6%；恒隆地產(00101)走低0.2%；領展(00823)也微跌0.2%，但錄七連跌。

內地券商股：傳內地將向商業銀行發放券商牌照，拖累內地券商股下跌，中信建投(06066)跌2.8%；中國銀河(06881)及海通證券(06837)各挫4.4%；信証(06030)挫4.7%；華泰(06886)挫4.3%；光大證券(06178)挫4.9%；廣發(01776)降2.7%；申萬宏源(06806)跌1%。

晶片股：沽壓亦重。中芯(00981)連升四日後，全日急吐7%，成交有54.9億元；連帶華虹(01347)也挫5.3%；晶門(02878)插8.1%；上海復旦(01385)跌4.5%；晶片設備股ASM(00522)也跌2.3%。

光伏股：內地太陽能發電競價項目總規模遠超預期，信義光能(00968)與福萊特玻璃(06865)盤中創新高，全日分別飆5.2%和9.2%；光大綠色環保(01257)漲2.7%；陽光能源(00757)乾升3.2%。

焦點股份

中燃(00384)：全日瀉9%；截至3月底止全年股東應佔溢利91.88億元，按年增長11.72%，花旗發表報告，維持中燃「買入」評級，目標價由32元微調至31.5元；大摩更稱，料中燃(00384)未來15日內下跌，維持「減持」評級。

新股：今年「凍資王」資醫療器械公司康基醫療(09997)，收報27.6元，較招股價13.88元，高98.8%，成交額33.08億元。不計手續費，一手500股賺6860元。內地腫瘤醫療集團海吉亞醫療(06078)報26元，較招股價18.5元，高40.5%，成交額19.13億元。不計手續費，一手200股賺1500元。

九興(01836)：花旗轉軚由「買入」轉「沽售」，大劈目標價42.4%至7.6元，九興全日插11.2%。

威高(01066)：倒升6.9%，成交有17.3億元。市前錄一手6000萬股成交，每股作價15.07元。集團上周公布，控股股東威高集團已訂立配售協議，配售該公司6000萬股，每股作價15.07元，套現9.04億元。

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