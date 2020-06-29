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今日 15:40 港股直擊 即巿股評

恒指跌幅縮至200餘點 騰訊建行撐市

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港股午後曾挫401點，見24148點暫時低，於50天線(約24149點)見支持，跌幅收窄。截至下午約3時35分，恒指報24319點，跌230點或0.9%，大市成交額1181.8億元。

國企指數報9757點，跌95點或1%。

滬指收市跌0.61%；深成指跌0.52%。

美國道指期貨最新升73點，報25023。

藍籌方面，騰訊(00700)升1.1%；建行(00939)升1%。

相反，太古A(00019)挫4.8%，為表現最差藍籌。

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