即巿股評 港股直擊

美股上周五顯著下跌，美國疫情喺經濟重啟後，再爆發第二波，無論確診數及死亡人數均見上升，搞到唔少州份重啟進程反要倒退亦混亂，加上亦無其他好消息帶動，引起投資者恐慌。經濟復甦未似預期，加上本周有多項政經因素左右大市，預計呢個星期港股走勢將會更為波動。

恒指高開77點，報24627點已經係半日高位，外圍股市偏軟，港股亦隨之向下，半日最多跌400點，低見24149點，更明顯跌穿10日(24462點)及20日(24473點)線。午收市亦接近低位，恒指報收24159點，跌390點；國企指數報收9711點，跌141點。

重磅藍籌股普遍受壓，強如騰訊(00700)早段高見493.8元後亦掉頭，倒跌0.37%，報收483.2元。大笨象(00005)弱者愈弱，半日跌近2%，半日報收36元，又再逼近3月份低位35元。港版國安法通過在即，有人話立法後可保香港經濟穩定繁榮，阿Man唔敢駁嘴，皆因港股一直有無形之手維穩，但係大笨象已走晒樣，而另一重磅金融股友邦(01299)半日更跌3.6%，留意70元不容有失，一失守呢個反彈浪打回原形。港交所(00388)回吐，重返320元之下，有心買貨不如再等等。

阿Man就一直睇唔好本地地產股，雖然近日新盤銷售成績理想，但唔代表地產股有運行，今日呢個板塊更普遍跌超過2%，太古A(00019)更急跌5%，係表現最差成份股。一直係好息之徒愛股嘅領展(00823)更連跌七個交易日。

有消息指中證監有意向內地銀行發放券商牌照，上星期熱炒嘅內地券商股今日顯著下跌，大部份券商股輕則跌0.5%，重則跌近6%。阿Man上周都講過大市炒到券商股都有啲水尾，而券商股亦難捉摸，隨時炒炒下無咗影，高追好易中伏。話口未完，今日呢個板塊走晒樣之餘，大市亦回軟。

內地太陽能發電競價項目總規模遠超預期，光伏股份獲資金追捧，信義光能(00968)跟福萊特玻璃(06865)創新高，中午分別升1.9%及3.2%。不過兩股都出咗長針，咁長條影線喺上面，信義光能更出埋陰燭，又係無得高追嘅股份。

期指今日結算日下跌，走勢轉弱，不過預期現貨喺二萬四有不俗支持，除非美股繼續急挫，否則港股將維持上落市格局，暫時支持位係23800至24000點，上面阻力都係100日線即24700至25000點附近。繼續炒股唔炒市，資金繼續追捧科技股及藥業股，呢兩個板塊股份可以趁回吐吸納。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)