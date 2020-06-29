港股直擊 即巿股評

擔心全球新冠肺炎疫情擴大，上周五美股急跌逾七百點，拖累亞洲股市普跌，港股今早曾倒跌四百點，一舉跌穿10天(現處24491點)、20天(現處24393點)及50天(現處24334點)。

恒指高開77點，報24627點，但已是今早高位所在，隨後大市掉頭向好，10天、20天及50天相繼失守，中午前更跌400點，低見見24149，中午挨近低位收市。恒指半日收報24159點，跌390點或1.6%，國指中午收造9711，跌141點或1.44%，大市成交額786.99億元。

亞洲股市普遍急跌，日經255指數現插2%；澳洲悉尼指數挫1.87%；韓國KOSPI挫1.5%；台灣加權指數跌1.3%；上證則跌0.7%。

藍籌股大致受壓，騰訊(00700)跌0.4%；滙控(00005)降1.9%；友邦(01299)挫3.6%；港交所(00388)下滑0.7%；吉利(00175)挫4.4%；工行(01398)走低0.6%；建行(00939)則升1%。

焦點板塊

本地地產股：傳人大常委將審議港區國安法，本地地產股受壓，新地(00016)跌2%；九置(01997)挫4.1%；新世界(00017)(並行交易編號：02909)挫4.4%；恒地(00012)跌1.9%；太古地產(01972)挫3.3%；母企太古(00019)挫5%，為表現最曳藍籌；希慎(00014)料上半年業績見紅，半日跌2.8%；恒隆地產(00101)降1.1%；領展(00823)跌1.4%，更錄七連跌。

內地券商股：傳內地將向商業銀行發放券商牌照，拖累內地券商股下跌，中信建投(06066)跌3.8%；中國銀河(06881)插5.8%；海通證券(06837)挫4.6%；信証(06030)挫4.7%；華泰(06886)挫4.3%；光大證券(06178)跌2.8%；中金(03908)跌1.1%；廣發(01776)降3.1%；國泰君安(02611)跌0.5%。

光伏：內地太陽能發電競價項目總規模遠超預期，信義光能(00968)與福萊特玻璃(06865)盤中創新高，中午分別升1.9%和3.2%；光大綠色環保(01257)揚4%；陽光能源(00757)乾飆8.1%。

焦點股份

中國燃氣(00384)：中午瀉7.7%；截至3月底止全年股東應佔溢利91.88億元，按年增長11.72%，花旗發表報告，維持中燃「買入」評級，目標價由32元微調至31.5元。

六福(00590)：中午升2.8%。花旗指六福業績勝預期，將目標價由15.8元，升到18.1元，維持「買入」評級不變。

康希諾(06185)：曾升8.1%後轉跌，中午挫5.4%，成交有4.8億元。旗下重組新型冠狀病毒疫苗(腺病毒載體)獲中央軍委後勤保障部衞生局頒軍隊特需藥品批件，有效期一年。

中芯(00981)：連升四日後，中午插8%，成交有37.6億元；連帶華虹(01347)也挫5.4%。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。