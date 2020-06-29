市場關注本周多項政經消息，港股上周五挫逾兩百點後，今早高開後向下。
恒指高開77點，報24627，隨即掉頭向下，暫時見最多跌218點，報24331，跌穿10天及20天線。截至9時56分，恒指跌97點，報24452。
國企指數高開35點，報9888，現跌38點，報9815。
內地股市假後復市，早段偏軟，上證指數現報2967，跌11點或0.4%。
道指期貨今早曾挫逾百點，最新升69點，報25019。
騰訊(00700)低開0.8%，報481元，最新倒升1.4%，報491.8元。
阿里巴巴(09988)續有沽壓，最新跌1.7%，報211元。
友邦(01299)高開1.1%，報74.9元，現倒跌1.8%，報72.75元。
平保(02318)高開2.1%，報80元，最新倒跌近1%。
創科(00669)升2%，報77元，暫為表現最好藍籌。
港交所(00388)逆市升0.4%，報320.6元。
兩隻醫療新股首掛受追捧，康基醫療(09997)最新報26.15元，較招股價13.88元高出八成八；海吉亞醫療(06078)首掛，最新報24.5元，較招股價18.5元高出三成二。
威高股份(01066)市前成交逾9億元，低開2.3%，報15.9元，最新倒升6%，創上市新高。
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