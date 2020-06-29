 
熱門：

今日 09:30 港股直擊 即巿股評

【新股追蹤】康基醫療高開近87% 海吉亞醫療高開23%

放大圖片

兩隻醫療股掛牌。

醫療器械公司康基醫療(09997)開報25.9元，較招股價13.88元，高86.6%，成交額8.47億元。

內地腫瘤醫療集團海吉亞醫療(06078)開報22.8元，較招股價18.5元，高23.2%，成交額3.98億元。

康基醫療公開發售獲超額認購988.22倍，一手中籤率9%，抽90手穩獲1手。海吉亞醫療公開發售獲超額認購607.56倍，一手中籤率8.8%，抽50手穩獲一手。

更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股3360〉全新IPO專頁

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads