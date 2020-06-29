兩隻醫療股掛牌。
醫療器械公司康基醫療(09997)開報25.9元，較招股價13.88元，高86.6%，成交額8.47億元。
內地腫瘤醫療集團海吉亞醫療(06078)開報22.8元，較招股價18.5元，高23.2%，成交額3.98億元。
康基醫療公開發售獲超額認購988.22倍，一手中籤率9%，抽90手穩獲1手。海吉亞醫療公開發售獲超額認購607.56倍，一手中籤率8.8%，抽50手穩獲一手。
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兩隻醫療股掛牌。
醫療器械公司康基醫療(09997)開報25.9元，較招股價13.88元，高86.6%，成交額8.47億元。
內地腫瘤醫療集團海吉亞醫療(06078)開報22.8元，較招股價18.5元，高23.2%，成交額3.98億元。
康基醫療公開發售獲超額認購988.22倍，一手中籤率9%，抽90手穩獲1手。海吉亞醫療公開發售獲超額認購607.56倍，一手中籤率8.8%，抽50手穩獲一手。
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