港股直擊 即巿股評

內地今日端午假後復市，港股今日期指結算，參考「黑期」及美股指數期貨今早走勢，料港股低開過百點的機會較大，市場關注美國疫情、港版國安法通過前後中美關係等因素。

美股上周五顯著向下，三大個主要指數都跌超過2%。美國多個州的新冠肺炎個案急升，需要再度暫停商業活動。有報道指，中國官員警告，美國干預香港和台灣的事務，可能令中方不履行美中首階段貿易協議，停止購買美國農產品，消息令美股受壓。另外，聯儲局限制股息派發，及禁止股份回購，銀行股急挫。金融類、通訊類和能源類的股份跌幅顯著。道指收報25015點，跌730點或2.84%；納指收報9757點，跌259點或2.59%；標普500指數收報3009點，跌74點或2.42%。總結全個星期，三大指數以道指跌3.3%表現最差。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較普遍下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報36.21元，較本港上日收市低0.49元；騰訊(00700)ADR收報482.07元，低2.93元；國壽(02628)ADR收報15.59元， 低0.21元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.66元，低0.04元；中石油(00857)ADR收報2.59元，低0.02元；中石化(00386)ADR收報3.28元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報52.78元，低0.62元；聯通(00762)ADR收報4.29元，低0.03元；中電信(00728)ADR收報2.19元，無升跌。

恒指上周五收報24549點，跌231點或0.9%，全周跌93點或0.4%。「黑期」今早最新跌約165點於24400點。美股道指期貨最新報24848，跌102點。

評級機構標準普爾預期，今年香港經濟再次面臨嚴重萎縮，新冠肺炎疫情令服務業及貿易面對的壓力增加，政府推出財政刺激措施，將會令財政赤字擴大，不過相信本港的財政緩衝，足以承受相關影響，重申香港評級，長期發行人信用評級「AA+」，短期發行人信用評級「A+」，評級展望穩定。標普亦預期，實施港區國安法帶來的制度改變，不會影響香港根據基本法制定經濟政策的自主權，而美國與香港的貿易關係相信不會改變，不會對香港的金融業發展及經濟增長，造成嚴重損害。

內地股市端午節小長假後今早復市。內媒報道，今年的暴雨共影響了26個省市，造成直接經濟損失240億元人民幣（34億美元）。

北京召開全國人大常委會會議，據了解，人大常委會將於周二上午閉幕，並會表決港區國安法。另外，市場關注中央最快於今日(周一)公布大灣區跨境「理財通」細節。

焦點股份

醫療器械公司康基醫療(09997)及內地腫瘤醫療集團海吉亞醫療(06078)今早掛牌，其中康基醫療公開發售獲超額認購988.22倍，於輝立交易場暗盤收報26.05元，較招股價13.88元升12.17元或87.7%。海吉亞醫療暗盤價最高見24.5元，收報23.5元，較招股價18.5元，升5元或27%。

希慎興業(00014)：預期截至今年6月底止，中期有機會錄得虧損。

都市麗人(02298)：預期截至今年6月底止，中期虧損不少於1.2億元人民幣。

滙豐環球將六福集團(00590)評級上調至「買入」，目標價19.7元。