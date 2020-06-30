即巿股評 港股直擊

全國人大常委會明天（30日）將結束一連3天的會議，據稱很大機會表決《港區維護國家安全法》（港區國安法）草案；美國參議院則早在當地時間上周五投票一致通過《香港自治法案》（The Hong Kong Autonomy Act），假若法案獲眾議院通過，華府便可制裁被指為損害香港自治的個人及企業。

國務卿蓬佩奧同一日發聲明表示，總統特朗普承諾會懲罰削弱香港自由的中共官員，會對涉及破壞香港高度自治、人權與基本自由的中共前任及現任官員實施簽證制裁，相關官員家屬亦可能受限制。

中國駐美大使館發言人強調，堅決反對美方的錯誤做法，重申香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干預。特區政府亦發聲明表示強烈反對，批評外國議會不應以任何形式干預香港特區內部事務。港府發言人表示，美國國會對香港事務的評論許多具有嚴重誤導性，更毫無事實根據。

北京中央政府訂立「港區國安法」已勢在必行，目前只待人大常委會公布法案的具體內容以及美方特別是侵侵總統的反應。

先講返港股，上周五恒指收報24549，按周微跌94點或0.38%。恒指在6月第一交易日以23539點的intraday低位見底，到10日造25303點的本月迄今最高水平，相信6月份的恒指都走不出這1764點波幅區間。

回顧上半年，新冠肺炎疫情3月中旬在美國開始大爆發，恒指於3月19日的21139點day low成為今年低位。其後在美國聯邦政府加上聯儲局無限量QE的抗疫救經濟措施的刺激下，恒指跟隨美股顯著回升，但直到5月中旬，先後三次都未能完全補回3月12日的大型下跌裂口（25140和24657點）。到了5月22日，受到人大常委會審議「港區國安法」消息衝擊（見5月25日「搏拳實錄」），恒指兩度測試3月下旬的低位不破才確定站穩，亦即是恒指由3月24日到5月底，都在24855和22383點的長方形區間上下波動。

恒指今個月8至11日曾連續4個交易日都曾升穿該長方形區間，6月10日造出25303點的intraday高位。不過，EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，剛巧於6月10日以65.5%的逾四個半月高位見頂，同時恒指亦觸及1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂阻力，令月初的表現成為「假突破」。恒指上周二及三亦曾升穿24855點的長方形區間頂，但未能超越6月10日的前高位，因此不算是「突破」。

6月24日「搏拳實錄」提到：隨着強勢股指數日前回調至46.9%已掉頭再升，估計恒指消化了一旦「港區國安法」通過可能引起的影響，便會突破過去半年累積的25100至25400點的成交量密集區。事實上，觀乎侵侵壓制中國的首席打手蓬佩奧日前提出的所謂「制裁」，相信恒指很快便會「消化」相關負面影響。隨着強勢股指數回調至17日的46.9%已開始掉頭再升，恒指不但會如上次本欄提到的最快在7月見「牛」，更可望由假突破變真突破。

老徐