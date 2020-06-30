即巿股評 港股直擊

畢非德（Warren Buffett）月中遭到一位網紅諷刺「惡搞」，網上流傳一封疑似股神的退休信，當中又批評兩位繼任人投資表現不濟，因此決定由DDTG的波特諾伊（David Scott Portnoy）接任董事會主席。無奈地，最近確實在航空股的投資失利，「股神」光環似乎要逐漸褪色，也慘被不少網民嘲諷變成「廢老」一名。

而這位波特諾伊本是Barstool Sports的創辦人，但在新冠病毒疫情影響下全美體育運動在3月暫停，因此被迫轉型加入直播「炒股」行列。儘管經驗並不算豐富，卻常常嘲笑「股神」早已被市場淘汰。他趁畢非德「恐懼」拋售航空股時「貪婪」，大賺數十萬美元。挑戰「股神」權威，成功引起外界的關注，也獲得大量散戶「粉絲」追隨，在網絡上爆紅彈起。

從聯合航空（UAL）、波音（BA）、嘉年華（Carnival）和皇家加勒比（Royal Caribbean），到最近爆炒的赫茲（Hertz）、Chesapeake Energy（CHK）等，一批像Dave Portnoy的「KOL 股神」和美國散戶都好像接連大獲全勝；反之，如畢非德、伊坎（Carl Icahn）、德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）等卻弄得焦頭爛額。當中引起兩個有趣的爭議，其一就是這類「羅賓漢」（Robinhood）是否「盲拳」打死老師傅﹖其二就是散戶的「勇猛」是否意味大市已形成泡沫，並快將要爆煲﹖

然而，就如美國德州撲克冠軍Annie Duke在她的《高勝算決策》（Thinking in Bets : Making Smarter Decisions When You Don't Have all the Facts）一書中所指，太多人容易將決策品質（decision quality）與成敗結果（outcome quality）相提並論，墮入「結果論」（成敗論英雄）的常見決策陷阱。出現這種觀念，主要是由於過度認定「結果」與「決策」是息息相關。

然而，作者卻認為人生就像撲克一樣，總是充滿著「不確定性」；即使不好的決策，也可能因為手風順而贏錢；好的決定，也可能因為運氣不佳而輸錢。未能區分「運氣」與「技巧」，結果導致建立在錯誤的觀念而不自知，而且也會阻礙自己學習提高勝算的能力。投資大師們在股市持續搏鬥數十年，仍能持盈保泰，累積大量財富；其決策思維對任何人都肯定非常有價值。

作者在《高勝算決策》一書中，也把決策視為「下注」；意思是，考慮「可能發生的事」做出的「選擇」，而當中就要冒失去（某些東西）的「風險」。同理，投資顯然也是一種下注（選擇、機率和風險）。因此，假如你認為「散戶喪炒，就是股市見頂先兆」；你可以決定不投資，甚至沽出股票；當然，反之亦然。但無論你如何選擇，都要知道投資是充滿「不確定性」。如果忽略它的重要性，短期可能會感覺良好，但長遠可能要負上慘痛的代價。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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