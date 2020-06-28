今日 18:29
重要通告
港股直擊
冠忠巴士(00306)公布截至3月底止年度業績，純利2017萬元，按年大幅減少92%，每股盈利4.3仙，不派末期息。
期內收入24.63億元，按年下跌17.1%。
中環商地王招標 估值劈達六成
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蓬佩奧：損港自治中共官員簽證受限
增長股水漲船高 價值股望塵莫及
信析
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分散投資抵禦地緣政治波動
楊書健
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疫情去向難估計 政策失誤更堪憂
畢老林
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The pandemic must transform global agriculture
Mauricio Cárdenas｜ EJ Insight
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黃培芬
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財富管理
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陳茂波:國安屬迫切議題 特區政府義無反顧
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北角建明大廈舖位叫價1000萬
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