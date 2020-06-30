即巿股評 港股直擊

中國及歐美多國陸續放寬停擺措施及重啟經濟，多個行業均從谷底反彈。近月內地汽車市場呈V型復甦，吸引資金追逐這類周期性板塊，其中可留意最近走勢不俗的零部件商敏實集團(00425)。

截至2019年底止，敏實全年純利按年輕微增加1.8%至16.9億元人民幣，營業額增長5.1%至131.98億元人民幣，整體毛利上升2.4%至41.21億元人民幣，毛利率則跌0.8個百分點至31.2%。期內錄得下跌，主因乘用車市場產銷量下滑，降低產能利用率，以及美國對中國加徵關稅等。

按地區劃分，來自中國的營業額略為下跌0.5%至76.05億元人民幣，佔總營業額57.6%，分部溢利減少2.8%至25.04億元人民幣。儘管中國乘用車市場低迷，產量下降9.2%，但由於日系及歐系客戶在中國市場的優異表現，內地營業額並未受顯著影響。

海外市場方面，來自北美的營業額上升16%至27.57億元人民幣，佔總營業額20.9%，分部溢利增加49.5%至8.09億元人民幣；來自歐洲的營業額增加18.1%至22.32億元人民幣，佔總營業額16.9%，分部溢利減少12.9%至6.18億元人民幣。

積極開拓自動駕駛領域

敏實6月中旬宣布，與德國海拉控股訂立框架協議及建立合營，進軍雷達罩產品業務，拓展近年持續增長的自動駕駛領域。合資公司的註冊資本為1.44億元人民幣，其中敏實計劃注入7200萬元人民幣，即雙方將分別持有50%股權。海拉控股已於首季量產77GHz雷達產品，考慮到汽車業的最新趨勢，自動駕駛領域可望成為敏實未來重要收入來源。

受新冠肺炎疫情影響，大部分歐美汽車OEM廠商經歷停擺及關閉工廠，第二季歐美汽車銷量將無可避免步入萎縮。不過，隨著部分地區取消限制及重啟經濟，加上汽車市場潛在的激勵計劃，憧憬汽車銷量最壞時刻已過。敏實亦已於5月重啟歐洲及美國廠房，產能使用率有望提升，配合內地消費行情的回暖，預期集團下半年業績表現將大幅好轉，後市亦可看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期敏實集團2020、2021及2022年每股盈利為1.342、1.745及2.059元人民幣，給予12個月目標價26.0港元，相當於今年預測市盈率17.5倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理