港股直擊 即巿股評

隔晚美股道指彈升299點，不過道指期貨亞洲時段反覆向下。國際貨幣基金組織(IMF)警告，金融市場與實體經濟出現脫節，加上市場憂疫情再爆發，港股端午節假期後復市反覆向下，失100天線。

恒指低開83點，失100天線(約24723點)，早段曾挫187點見半日低，之後跌幅曾縮至25點，見24756點全日高，不過及後復挫過百點，中午跌140點，午後跌穿上午低位，曾挫243點，見24537點全日低。恒指收報24549點，跌231點或0.9%。大市今日下跌股份比例58%；上升股份比例42%。

恒指全周跌93點或0.4%。

國企指數報9853點，跌83點或0.8%。國指全周跌121點或1.2%。

大市成交額961.1億元，為5月7日以來新低。

即月期指收報24506點，跌201點，低水44點。

美國道指期貨最新跌159點，報25437。

藍籌股方面，友邦(01299)跌2%；平保(02318)跌1%；工行(01398)跌1%；騰訊(00700)吐1.2%；中移動(00941)跌2.9%，傳美國國防部將中移動母公司列解放軍控制企業名單。相反，港交所(00388)升0.5%；吉利(00175)發行17億股人民幣股份科創板上市，股價升2.9%。

焦點板塊

醫藥股：今日續造好，藍籌石藥(01093)升4.9%。另外，信達生物(01801)、藥明生物(02269)、君實生物(01877)、康方生物(09926)、沛嘉醫療(09996)、微創醫療(00853)、平安好醫生(01833)和阿里健康(00241)全線創出上市新高。百濟神州(06160)旗下澤布替尼獲得歐洲藥品管理局(EMA)受理上市許可申請，股價亦破頂，收市升8.5%；三生製藥(01530)計劃分拆三生國健於內地科創板上市，股價升2.1%。

科技：今日續跑出，以手機設備股表現較好，舜宇(02382)獲大行升目標，股價升5.4%，全周累飆10.7%為藍籌升幅王；高偉電子(01415)料中期盈利明顯改善，股價升5.3%；雷蛇(01337)升6.2%；酷派(02369)飆17.5%。半導體股續見追捧，中芯國際(00981)續破頂，收市升4.2%；華虹(01347)飆5.7%；上海復旦(01385)飆24.7%；晶門(02878)飆27.6%。科網軟件股方面，金山軟件(03888)創新高，收市升半成；微盟(02013)升3.8%；中手游(00302)升3.3%；移卡(09923)升4.2%。龍頭方面，有孫正義辭董事的阿里(09988)跌3.1%；美團(03690)吐2.1%。

細股：全日12隻股份升幅三成以上，多股借題材炒起，圓通速遞國際(06123)料中期純利按年飆升約10倍，股價曾飆52.8%，收市升19.6%；蒙古能源(00276)上財年轉賺14.42億元，股價曾飆7.1倍，收市升2.72倍，成交額2.08億元；新時代能源(00166)飆69%。

焦點股份

合景泰富(01813)：擬拆物業管理業務合景悠活上市，股價飆10.8%。

國美系：黃光裕獲假釋，周三炒起的國美系個別走，國美零售(00493)吐8.6%；國美金融科技(00628)曾飆23.9%，見1.35元，之後升幅大縮，收市升5.5%；拉近網娛(08172)飆52.6%。

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