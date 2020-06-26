即巿股評 港股直擊

美股在端午假前大幅下跌超過700點，由於昨日港股及A股均休市，美資可能藉沒有北水護航的機會，又再以「疫情」及「貿易戰」為由借勢做淡。不過，隔晚美股出現倒升情況，雖然美國首次申領失業救濟人數遜於市場預期，惟在銀監當局放寬對大型銀行的投資限制，拉動道指倒升299點或1.18%，收報25745點。然而，由於國內下星期一才復市，投資者須留意，在沒有北水的灌溉下，以及香港期貨半年結、季度結及月結臨近，可能會令港股帶來震動。

談回大市，「六絕月」已踏入尾聲，但港股本月似乎沒有好像傳統的「絕」，反而由月初突破23000點後，走勢勢如破竹，更一度突破25000點的水平，暫高見25303點，成交更一度突破1500億水平，平均亦有過千億成交，似乎頗有「歌舞昇平」之象。筆者認為，雖然本月或有淡友借「六絕月」紛紛積存淡倉，但經歷美股藉「疫情未有緩和」及「中美關係緊張」等理由，令美股曾單日下跌超過1800點，但相信是北水大舉入市力度強勁，港股仍然是「無所動搖」，淡友亦只能「望梅輕嘆」。

本月的氣氛熾熱，在股王騰訊(00700)、聯同股民愛股港交所(00388)再次領軍大舉出擊下，在「六絕月」反而雙雙創下52周新高。在中概股回流港股市場及一眾新股排隊上市的帶動下，港交所成交不斷增加，創出新高亦不足為奇。而全球股市正掀起「新經濟」股的炒風，正如美國納指不斷創新高，科技股代表蘋果、網易、亞馬遜及多隻新經濟股同樣已在納指市場紛紛創出52周新高，故騰訊及一眾香港上市「新經濟」股，如美團(03690)及平安好醫生(01833)等均先後發力向上突破亦未必無因。

筆者相信，「新經濟」炒風將繼續席捲港股市場，投資者不妨留意從事互聯網保險業為主的眾安在綫(06060)，此股當年上市時因「雙馬」效應，氣勢一時無倆，而其股價上周有輕微突破，在集「宅經濟」及「新經濟」概念於一身下，投資者可多加留意。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗