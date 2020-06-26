港股直擊 即巿股評

美股隔晚先低後高，但始終周三跌勢較為顯著，港股今早低開，失守100日線(24723)。恒指低開833點，一度跌187點，見24593點半日低位，之後跌幅曾收窄至25點，見半日高位24756點，可惜100日線得而復失。恒指中午報收24640點，跌140點；國指跌40點，半日報收9895點。

美國參議院通過《香港自治法案》，法案仍須待美國眾議院表決通過，以及由侵侵簽署，才能生效成為法例。法案要求制裁有份落實「港版國安法」的官員，以及打壓香港示威者的警員等。雖然有關《香港自治法案》未生效，但已有消息指部份中國企業，包括中移動(00941)母公司，已被列為解放軍控制企業名單，未來或被美國制裁。中移動半日跌1.7%，加埋友邦(01299)半日跌1.9%，騰訊(00700)亦見回吐1.2%，幾隻重磅股跌逾1%嚟講，大市半日仲企到24600水平都算係咁。

醫藥股仍然有追捧，唔少股份包括信達生物(01801)、藥明生物(02269)、君實生物(01877)、康方生物(09926)、沛嘉醫療(09996)、微創醫療(00853)、平安好醫生(01833)和阿里健康(00241)全線創出上市新高，但當中嘅微創醫療(00853)半日倒跌，可能同呢兩日升勢較急，出現超買有關。不過呢個板塊維持強勢，有貨可以繼續持有。

雖然科網巨頭ATMX半日見回吐，但其他科技股今日繼續熱炒，升到唔識停嘅中芯國際(00981)再破頂，半日升3.5%，華虹(01347)則升5.6%。軟件股方面，金山軟件(03888)高處未算高，股價已連升10個交易日，今日再升2.4%。留意上海復旦(01385)同晶門(02878)呢啲龍尾股都追落後，講真呢兩隻股今日急升都好，始終仍處於長期低位，表現長期積弱，上面蟹貨唔少，唔建議追貨，隨時急升後又無影。手機設備股今日亦有資金追捧，舜宇(02382)有大行唱好，不過130元阻力唔細，唔係咁易突破。上周急升嘅國美(00493)半日回吐6.8%，黃光裕證實獲假釋，消息落實反而係沽貨套利時機。

睇嚟個市喺下周一結算前變化唔大，結算企喺二萬四水平之上，呢個六絕月唔算絕，反而唔少勢股破頂創新高，大市整體氣氛仍然唔錯，炒股唔炒市氛圍下，建議投資者集中火力炒新經濟股，傳統股繼續呆滯，無論浪費子彈，喪失機會成本。見到強勢股回吐，反而係撈貨好機會。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)