港股直擊 即巿股評

隔晚美股道指彈升299點，港股端午節假期後復市反覆偏軟，恒指半日失100天線。

恒指低開83點，失100天線(約24723點)，甫開曾挫187點，見24593點半日低，之後跌幅曾縮至25點，見24756點半日高，不過及後復挫過百點。恒指中午收報24640點，跌140點或0.6%，大市成交額537.63億元。

國企指數報9895點，跌40點或0.4%。

美國道指期貨最新升8點，報25604。

藍籌股方面，友邦(01299)跌1.9%；平保(02318)跌1%；騰訊(00700)吐1.2%；中移動(00941)跌1.7%，傳美國國防部將中移動母公司列解放軍控制企業名單。相反，港交所(00388)升0.6%；吉利(00175)發行17億股人民幣股份科創板上市，半日升4.4%。

焦點板塊

醫藥股：今日續造好，藍籌石藥(01093)升5.5%。另外，信達生物(01801)、藥明生物(02269)、君實生物(01877)、康方生物(09926)、沛嘉醫療(09996)、微創醫療(00853)、平安好醫生(01833)和阿里健康(00241)全線創出上市新高。百濟神州(06160)旗下澤布替尼獲得歐洲藥品管理局(EMA)受理上市許可申請，半日飆13%；三生製藥(01530)計劃分拆三生國健於內地科創板上市，股價升2.7%。

科技硬件股：今早續跑出，以手機設備股表現較好，舜宇(02382)獲大行升目標，半日升6.3%；高偉電子(01415)料中期盈利明顯改善，半日升8%；丘鈦(01478)升1.1%。半導體股續見追捧，中芯國際(00981)續破頂，半日升3.5%；華虹(01347)飆5.6%；上海復旦(01385)飆19.1%；晶門(02878)飆14.6%。

焦點股份

合景泰富(01813)：擬拆物業管理業務合景悠活上市，半日飆11.1%。

國美系：黃光裕獲假釋，周三炒起的國美系個別走，國美零售(00493)吐6.8%；國美金融科技(00628)曾飆23.9%，見1.35元，之後升幅大縮，半日升9.2%；拉近網娛(08172)飆61.1%。

圓通速遞國際(06123)：半日飆39.9%。集團盈喜，預期截至6月底止中期純利按年飆升約10倍。

蒙古能源(00276)：股價曾飆7.1倍，半日升3.93倍，成交額1.16億元。集團公布，截至2020年3月底財年，股東應佔溢利為14.42億元，每股盈利7.66元，去年同期虧損4443萬元。

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