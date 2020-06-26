 
熱門：

今日 10:57 港股直擊 即巿股評

【異動股】百濟神州曾飆近8% 白血藥物獲歐批上市許可

放大圖片

百濟神州(06160)用於白血症患者的藥物，獲得歐洲藥品管理局(EMA)已確認受理，股價今早逆市跑出，最高見過120.9元，大升7.9%，新造120.4元，仍急升7.5%，成交金額1260萬元。

集團公布，歐洲藥品管理局(EMA)，已確認受理百濟神州百悅澤(澤布替尼)上市許可申請(MAA)，適用於既往接受過至少一項療法的華氏巨球蛋白血症(WM)患者，或作為不適合化學免疫療法WM患者的一線治療方案。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統，運用90+選股條件篩選值博股！

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads