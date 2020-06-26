港股直擊 即巿股評

百濟神州(06160)用於白血症患者的藥物，獲得歐洲藥品管理局(EMA)已確認受理，股價今早逆市跑出，最高見過120.9元，大升7.9%，新造120.4元，仍急升7.5%，成交金額1260萬元。

集團公布，歐洲藥品管理局(EMA)，已確認受理百濟神州百悅澤(澤布替尼)上市許可申請(MAA)，適用於既往接受過至少一項療法的華氏巨球蛋白血症(WM)患者，或作為不適合化學免疫療法WM患者的一線治療方案。

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