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今日 10:28 港股直擊 即巿股評

恒指曾挫187點 舜宇飆近6%

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美股經過周三急跌後，隔晚反彈，道指收市升近三百點，納指升1.1%。亞太股市今早造好。港股端午節假後復市走軟。

恒指低開83點，報24697，甫開曾挫187點，低見24593。其後跌幅收窄，一度僅跌25點，高見24756。截至10時15分，恒指跌105點，報24675。

國企指數跌43點，報9892。

內地股市繼續假期休市，下周一復市。

道指期貨最新跌54點，報25541。

騰訊(00700)周三高見505元上市新高後回落，今早低開0.9%，報486.4元，最新倒升0.2元，報491元。

阿里(09988)低開2%，報217元，孫正義退任董事。

港交所(00388)今早平了周三創出的上市新高321.8元，最新升0.8%，報320.4元。

舜宇(02382)升5.8%，報126.8元，暫為表現最好藍籌。

中芯國際(00981)繼續破頂，最新升近4%。

醫藥股續跑出，石藥(01093)升3.5%；信達生物(01801)升半成再創新高；君實生物(01877)升近3%創新高。三生製藥(01530)升半成。

美國國防部傳將華為、中移動(00941)、中電信(00728)母公司、中車(01766)及海康威視(002415.SZ)等20家中資企業，列入解放軍控制企業名單。中移動挫2%，為表現較差重雩藍籌；中電信及中車亦挫逾2%。

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