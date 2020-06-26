信達生物(01801)曾升5.2%，見60.9元創上市新高，現升4.8%，成交額8190萬元。
摩根士丹利日前發表報告，上調信達生物目標價45.5%至64元，維持「增持」評級，認為信達生物具領先的新藥品開發能力，並不斷拓展國際合作，成為該行行業首選，並預計2022年將首次獲利。
另外，集團公布，相關生物科技規則不再適用，自6月29日起股份名稱及股份簡稱將不再加上標記「B」。
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