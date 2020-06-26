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【異動股】申洲曾跌2% Nike盈轉虧

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運動鞋製造商Nike，上財季虧損7.9億美元，拖累申洲(02313)股價曾跌2%，低見96.3元，現造96.85元，仍降1.4%，成交金額5300萬元。

不過，裕元(00551)逆市向好，現造12.38元，升0.8%，成交金額1690萬元。

Nike截至5月底止第四季虧損7.9億美元，去年同期盈利9.89億美元，每股虧損51美仙，市場預期為獲利10美仙，收入為63.1億美元，按年跌38.1%。

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