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【異動股】合景泰富擬拆物管上市 高開逾一成後回

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合景泰富(01813)高開10.3%，報13.72元創近29個月高，現升幅收窄至6.4%，成交額3680萬元。

集團公布，建議通過附屬公司新合景悠活股份的分派與全球發售，分拆合景悠活在聯交所主板獨立上市。

目前該公司間接持有合景悠活約97.22%股權。建議分拆與上市完成後，該公司不擬保留合景悠活已發行股本任何權益，將不再為其附屬公司。

分拆集團主要從事住宅物業管理服務及商業物業管理營運服務。

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