港股直擊 即巿股評

港股昨日端午節假期休市，美股周三和周四走勢呈先跌後回升。A股今日續休市，「黑期」預示恒指今早低開。

經過周三美股道指急跌逾七百點後，隔晚道指早段曾挫236點，之後受惠放寬銀行監管的消息，道指拗腰反彈，收市升299點或1.18%，報25745點。標指和納指分別升1.10%和1.09%，報3083點和10017點。

美國聯邦存款保障機構(FDIC)及貨幣監理署(OCC)放寬《伏爾克法規》(Volcker Rule)對銀行投資的限制，推動銀行股造好，高盛升4.59%；摩根大通、美銀、摩根士丹利和富國升幅介乎3.49%至4.79%。不過，聯儲局宣布限制大型銀行派息，並禁止進行股份回購，措施至少維持至第三季末。銀行股在市後交易時段受壓。

運動鞋製造商Nike公布，截至5月底止第四季虧損7.9億美元，收入跌逾38%，均較預期差，市後時段跌3%。

美國至6月20日當周新申領失業金人數148萬人，高於預期的130萬人，連續第12周回落；前值為154萬人。美國堪薩斯聯儲銀行總裁喬治(Esther George)認為，儘管5月的非農業職位錄得增加200萬個，但美國整體經濟距離全面復甦還很遙遠。在未研發出疫苗前，新冠肺炎疫情再度大爆發依然是主要威脅，會窒礙經濟復甦。

得克薩斯州長阿博特(Greg Abbott)周四宣布，由於當地的新冠肺炎病例及住醫病人數目續創紀錄新高，決定暫停新一輪經濟重啟計劃。

美國首季實際GDP年化季率終值為負5%，符預期。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)預期，美國經濟在第三季度和第四季度，可能實現20%的快速增長。

美國紐約8月期金收市跌4.5美元，每盎斯報1770.6美元。美滙偏強，美元兌日圓由106.94，升至107.22日圓。歐羅兌美元由1.1258，跌至1.1216美元。

ADR港股比例指數報24609點，指周三較恒收市低172點。6月25日凌晨收市的夜市期指收報24477點，跌230點，較周三恒指收市低水305點。恒指周三收報24781，跌125點或0.5%，守100天線(約24740點)。俗稱「黑期」在新加坡買賣的港股期貨報24649點，港股今早或低開過百點。

國際貨幣基金組織(IMF)表示，在各國央行的有力支持下，全球金融狀況總體上有所緩解，但金融市場與實體經濟的發展之間已出現脫節，這種脆弱性可能對復甦構成威脅。

A股今日休市，滬深港通雙向交易下周一(29日)方恢復。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：軟銀集團創辦人孫正義日前辭職，退出阿里董事會，阿里指董事會將由10名成員組成，其中包括5名獨立董事，軟銀仍然有權提名一名董事進入董事會。

騰訊(00700)：外電報道集團已收購馬來西亞自選影像(VOD)串流平台iflix的部分資產，但未有披露作價。

吉利汽車(00175)公布，建議根據特別授權進行人民幣股份發行，並將於科創板上市。有關人民幣股份將與香港股份形成同一類別普通股。

合景泰富(01813)：建議通過分派與全球發售，分拆物業管理業務合景悠活在聯交所主板獨立上市。

小米集團(01810)：內地傳媒報道，小米計劃投資77.6億元人民幣在深圳打造小米國際總部，預計今年至2024年累計營業收入約510億元人民幣。

雅居樂集團(03383)：建議分拆分拆提供綠色生態景觀服務和智慧裝飾家居服務的雅居樂雅城在聯交所主板獨立上市，聯交所已確認可進行建議分拆。

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