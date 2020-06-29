即巿股評 港股直擊

讀者袁小姐問：「本人6月初在13.5元買了歐舒丹(00973)(L'Occitane)，未上到15元便回落，請問此股前景如何，甚麼位止蝕止賺好？謝謝。」(周五收報12.5元，跌1.7%)

黃偉豪 中民證券（香港）研究部董事

「國際品牌消費股歐舒丹以銷售護膚品及化妝品為主，銷售點集中歐美及內地市場。集團三月底公布的全年業績中，整體銷售額有不俗的升幅，但第四季卻明顯下降，業務受疫情拖累。雖然歐美逐步重啟經濟，但預料零售市道非一時三刻可全面恢復，影響集團的盈利前景。所以股價反覆向下，現時250天線成阻力位，中短線目標15.5水平，12元止蝕離場。」

麥狄文《盤房來料》專欄作者 (徐狄怡‧證監會持牌人)

「零售業因疫情重創，估計需要較長時間復原，歐舒丹反彈完後，再度回落，12元料有支持，不過走勢較弱，建議輸少當贏。」

羅崇博 信報首席分析員

「歐舒丹在5月5日公布截至今年3月底止財政年度全年銷售淨額約16.44億歐羅，按年增長15.2%，建議將2020財年的股息減少25%；翌日股價不跌反升，某程度反映目前估值偏低的基礎下市場已『收貨』。公司將於周一公布全年業績，料焦點在今年度指引上，因為受疫情的衝擊將會在本年度中期業績上反映。EJFQ系統顯示歐舒丹F-score只得三分，財政狀況明顯轉差，另外長線勢頭過往表現一般，反映過去近六年也未能一鼓作氣展開升勢。該股目前大部分技術指標均向淡，建議跌穿12元止蝕，短期在13.4元附近阻力甚大。」

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