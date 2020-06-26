即巿股評 港股直擊

內地物管股近年股價表現大放異彩，尤其在今年環球經濟表現面對疫情威脅，但物管股卻反而受惠於疫情，相關服務需求有增無減，形成不論基本面和股價前景均被市場看好的大好形勢。在新股市場亦不乏物管股的足跡，現時招股的有弘陽服務集團(01971)，是中國江蘇省廣受認可的綜合社區服務供應商，在住宅及商業物業管理上擁有強大而均衡的物業管理能力。自2017年以來，連續三年被中指院評為物業服務百強企業之一；在2020年物業服務百強企業中排名第25位；在品牌價值上被評為2019年中國華東物業服務領先品牌，可見在市場上已奠定了優良的基礎。

商住雙輪驅動優勢護蔭

集團在中國提供社區服務已有15年以上，重心在長三角地區，截至2020年6月15日，集團的合同總建築面積為29.6百萬平方米，由181個項目組成，包括總建築面積17.8百萬平方米的108個在管項目，及總建築面積11.8百萬平方米的73個已簽約管理但尚未交付的項目。憑著關聯企業弘陽地產集團處於「住宅+商業雙輪驅動」的戰略優勢，為弘陽服務打造出上述住宅物業管理及商業物業管理的理想經營環境。過去三年 (2017至2019年)，集團收入分別約2.57億元 (人民幣‧下同)、3.49億和5.03億元，即過去兩年的相對增長率分別為35.80%和44.13%，表現強勁。

獲本港地產界名人入股

今次招股規模為1.00億股，較常見的2.50億股為少，加上扣除基石投資者預算獲發股數後，招股規模街貨量將少於8,200萬股 (假設未有行使超額配股權)，因少於1.00億股，反映街貨量偏少，視為有利上市後股價上揚條件。論到基石投資者，就是Successful Lotus Limited，為恒基地產(00012)主席兼董事總經理李家傑全資擁有的投資控股公司。李家傑在近兩年多次以基石投資者身份參與到奧園健康、易居、中手遊等多家知名公司的IPO中。其中，奧園健康股價在短短一年多較招股價3.66元升近1.3倍，顯示出李家傑作為基石投資者的獨到眼光。是次認購弘陽服務涉資最高7,800萬元，最多認購股份佔已發行股本為4.99%，接近2,000萬股，間接反映弘陽服務的招股價定位吸引。再者，李家傑熟識中港地產界行情，亦令人憧憬與關聯公司弘陽地產(01996) 在業務上有合作機會，可多加留意。

溢利可望保持高速增長

而李家傑入股，不排除與集團的戰略佈局有關，弘陽服務一直有著「做透大江蘇，深耕長三角，佈局都市圈」的戰略佈局，多年來植根江蘇省並深耕長三角地區，區域優勢明顯。集中在南京市、上海市、蘇州市、無錫市及常州市，五市於2018年GDP總量佔整個長三角地區GDP的45.5% (約8.3萬億人民幣)，可見主力發展區域內屬富裕城市。該戰略佈局的成功亦反映在業績上，過去三年集團的股東應佔溢利分別約2,871萬、3,299萬和5,906萬元，相對2018和2019年增長率為14.90%和79.02%。溢利保持高速增長，相信與集團一直採用靈活多樣的方式不斷擴大運營規模有關。

弘陽服務通過「業務一體化+智慧物聯」打造的弘陽小鎮一體化平台提升運營效率、改善盈利能力、提升管理效率及經營能力和降低運營成本。集團計劃不斷升級其智能化系統及設備，逐步於在管住宅及商業物業安裝並升級智能設備及系統。在未來兩年內，為20個住宅社區安裝人臉識別系統、「弘智雲眸」智能行為分析系統、智能停車系統、設備遠程EBA管理系統。集團預期，智能系統的運用將進一步改善盈利能力、提升客戶體驗並提升品牌形像。筆者認為以上各項因素，對弘陽服務上市後短、中、長線業務及股價前景，均能帶來令人期盼的成果。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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