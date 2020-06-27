2020年6月25日
重要通告
港股直擊
衍生集團(06893)公布，截至3月底止全年虧損1978.9萬元，去年同期錄得盈利466.8萬元；每股虧損1.81仙，不派末期息。
期內，收入1.76億元，按年跌4.22%。
中環商地王招標 估值劈達六成
今日信報
蓬佩奧：損港自治中共官員簽證受限
增長股水漲船高 價值股望塵莫及
信析
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今日信報
分散投資抵禦地緣政治波動
楊書健
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今日信報
疫情去向難估計 政策失誤更堪憂
畢老林
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今日信報
總統你好似有額葉症候群
黃偉基醫生｜ 信健康
U.S.-China dialogue suggests Xi supports Trump in Nov. election
Frank Ching｜ EJ Insight
【欲言不止】分散投資有法則
楊書健
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財富管理
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博爾頓:特朗普不大理解孟晚舟案
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新盤睇樓指南:SEA TO SKY今推462伙
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蓋茨:美國部分民眾漠視肺疫
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