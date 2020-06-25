即巿股評 港股直擊

恒指在端午假期前先升後回，昨天曾高見25071點，逼近3月底迄今的長方形區間22500點至25300點頂部便掉頭向下，收報24781點，跌125點，力守100天線。內地股市也放長假，下周一(29日)才復市，港股之後能否進一步上揚，要視乎外圍市況和「股王」騰訊(00700)表現而定。

騰訊連續兩日破頂，金價也不輸蝕，繼周一(22日)成功攀越上落區間每盎斯1675至1750美元後，周二再上衝，創8年以來新高，昨天亞洲交易時段強勢未止，一度觸及1779美元，接近2012年10月的1796美元，直撲1800美元。

金價走俏相信與資金淨流入速度加快有關，附【圖】所見，金價3月因市場流動性緊絀而急挫，惟同月下旬開始逐步收復失地，資金再蜂擁流入金市，黃金ETF由淨流出最嚴重時的7.7億美元(20日累計數字．下同)，轉為淨流入，並連番打破紀錄，到4月20日淨流入金額達81.1億美元高峰。

儘管踏入5月後資金淨流入黃金ETF未有改變，但速度已明顯減慢，涉及金額輾轉回落至近年徘徊區頂(20日累計約20億美元水平)，惟不久又開始反彈，間接帶動金價略為造好。黃金ETF淨流入再次增加，不排除是市場避險情緒轉熾所致。

美國個別州份新增感染新冠肺炎病毒人數回升，另確診患者僅次於美國的巴西，疫情尚未受控，市場憂慮肺疫第二波爆發，本已疲弱的經濟，重啟步伐蹣跚，驅使投資者再度買入黃金避險。

此外，地緣風險正升溫。新冠肺炎病毒源頭爭論、北京訂立「港區國安法」令中美關係惡化，中印邊境爆發流血衝突，以及南北韓局勢變數頻生，也刺激投資者避險買金意欲。

另一方面，環球經濟前景不明朗，各國都採取極度寬鬆貨幣政策，包括接連劈息和推出大規模以至無限量QE，「大水漫灌」最終必然導致貨幣貶值，拿美元作例子，海量放水後美滙近日顯著下滑。黃金供應有限，因而成為抗衡貨幣貶值的工具。

疫情反彈、地緣政治和全球「水浸」的風險因素疊加，為金價持續受捧提供了極佳藉口，若然資金淨流入情況沒有逆轉，後市可以看好，短期內預料挑戰1796美元阻力，甚至上試2011年9月歷史高位1921美元。

多間大行對金市看法相當「牛」，高盛上調未來3、6、12個月金價目標至每盎斯1800、1900及2000美元。德銀亦估計，黃金牛市最少延續到2021年，並把明年底金價預測從1750美元調高至2000美元，而今年底則維持1800美元不變。

換句話說，如果大行所料不差，金價破頂只是時間問題，衝上2000美元指日可待。

信報投資研究部

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