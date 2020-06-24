港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，多隻科技股巨頭破頂，帶動納指再創新高。港股昨日急彈近四百點後，今早曾升返兩萬五，不過未能企穩，倒跌過百點收市。港股明日端午節假期休市，周五復市。

恒指高開127點，報25034，返兩萬五，早段曾升163點，高見25071點，不過隨即回吐，中午升13點。下午復向下，尾段跌勢轉急，恒指最多跌136點，見24770點全日低，但仍守住100天線(約24740點)。恒指最終收報24781，跌125點或0.5%。

大市全日成交額1154.3億元。

國企指數報9936點，跌56點或0.57%。

即月期指收市跌245點，報24707，低水75點，成交17萬張。

端午節小長假期前夕，內地股市窄幅靠穩，上證指數收升8點，連升兩周。深成指升19點或0.17%。A股下周一復市。

美股指數期貨向下，道指期貨最新跌232點︳報25787。

藍籌股方面，友邦(01299)升近1%，為表現較好重磅藍籌。港交所(00388)高見321.8元創新高後回軟，收市倒跌0.7%。銀行股跑輸，滙控(00005)跌1.2%；建行(00939)跌0.6%；工行(01398)跌1.4%。「三桶油」落後，以中海油(00883)跌2%表現最差。中信股份(00267)及太古A(00019)均挫2.6%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

科技股：科網股今日續火熱，騰訊(00700)早段見505元新高後回吐，以全日最低位收市，跌1.3%，報490.8元；美團(03690)、網易(09999)和金蝶(00268)亦曾破頂，收市則分別升0.9%、升2.6%和跌1.3%。心動公司(02400)折讓約9.39%配售2609.4萬股，收市插5.9%。硬件股方面，小米(01810)入選全球創新50強，收市急升9.1%，居成交金額榜第二位。手機設備股造好，瑞聲(02018)升5.4%，為最大升幅藍籌；舜宇(02382)升2.9%。

醫藥股：另一跑出板塊，信達生物(01801)獲大摩唱好上調目標價，股價創新高，收市飆10.9%；康希諾生物(06185)急升15.4%；日前批股的微創醫療(00853)回勇破頂，飆14.8%；藥明康德(02359)、啟明醫療(02500)及沛嘉(09996)均創出上市新高，收升1.4%、7.9%及7.1%。長江生科(00775)飆13.6%，集團旗下seviprotimut-L獲美國食品藥物管理局批准快速通道資格認定。藍籌石藥(01093)升2.2%；中國生物製藥(01177)創新高，不過收市倒跌0.5%。

焦點股份

國美系：午後異動，消息稱創始人黃光裕出獄，國美零售(00493)急升17.4%；國美金融科技(00628)大升47.3%

波司登(03998)：見四個月高位，收升4.5%。公司截至3月底止全年盈利增長22.6%，每股派末期息6港仙。期內收入按年升17.4%，再創歷史新高。

中奧到家(01538)：獲綠城服務(02869)增持的消息刺激，股價裂口高開25.9%，收市急升近三成半。

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