香港財經 港股直擊

新型冠狀病毒疫情持續，更多港人採用數碼渠道作投資交易指示。滙豐香港首季數碼零售銷售總額按年增加63%。今年首5個月，滙豐香港數碼渠道的每月平均股票交易額較去年增長超過五成。

滙豐的手機開戶服務自去年12月推出以來，深受客戶歡迎，透過香港滙豐流動理財應用程式提交開立戶口申請的數字增長顯著，今年5月的申請數目錄得按月約25%的增幅，超過九成新客戶均為40歲以下。

另外，滙豐調查顯示，港人善於靈活運用數碼工具投資理財，近七成港人每年至少投資兩次，而新加坡則只有四成。

同時，接近三分之二的港人通過個人電腦、手提電腦、平板電腦或智能手機在網上進行短期投資。透過數碼渠道作長期投資和設立月供投資計劃的港人分別有75%和56%。相比之下，只有少過五分之二的新加坡人透過數碼渠道進行過短期(39%)或長期(33%)投資。

調查顯示，只有61%港人表示會透過手機應用程式查看賬戶餘額，較新加坡的75%為低。另外，僅一半港人會使用流動支付或轉賬，低於新加坡的67%，反映香港銀行客戶以數碼渠道處理日常理財未如新加坡普及。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲(Sami Julian Abouzahr)表示，疫情持續加快數碼渠道發展，客戶透過流動理財或與客戶經理作視像會議，可以隨時隨地買賣外滙、基金、股票或管理投資組合。