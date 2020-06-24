美股隔晚再升，納指更連升八個交易日，更再創收市新高，大型科技股蘋果公司、Facebook、亞馬遜、微軟齊創收市新高，帶動騰訊(00700)順利升抵500元大關，變身大牛股。恒指今高開127點，重返25000關，盤中一度升163點，見25071點半日高位，半日最多倒跌44點，見半日低位24862點。中午恒指報收24921點，升13點；國指則報收10003點，升9點。
騰訊創505元新高後見回吐，半日報收500元，都係嗰句，升到穿晒頂嘅股票，唔好問幾時落車，落唔落車呢啲愚蠢問題，要食糊幾時都可以，長線睇好，不妨部份短線操作，一部份長坐，短炒部份自然可以減低坐貨成本。
其他重磅股個別發展，阿Man一直睇死嘅內銀股，就係死到直一直，恒指都上番二萬五水平，呢個板塊就係呆呆滯滯。講真打從2015年內地股市發生熔斷，出現一大堆殭屍股以後，內銀已侷住債轉股，今年遇上疫情令經濟有機陷入衰退，阿爺已下令內銀要讓利，支撐經濟，咁嘅情況下，內銀又點會有運行。阿Man一直強調要貪新忘舊，捨棄舊經濟股，擁抱新經濟股，並唔係隨便講講。除咗內銀股，大笨象(00005)同樣長期跑輸大市，今年仲要零回購，唔派息，更加連嗰少少利用價值都失去，睇嚟大市即管再上，大笨象亦未必能重返40元樓上。
新經濟股繼續開開心心炒落去，除咗騰訊創新高，美團(03690)、網易(09999)跟金蝶(00268)齊齊破頂。心動公司(02400)折讓近一成配股，股價半日跌8.3%，值得一提係抽水潮持續，但批股完唔死得嘅股，反而值得留意。ATMX齊齊向上，小米(01810)眼見蘋果公司喺美國屢創新高，小米亦發奮追落後，不過提提大家，小米14元樓上阻力大，蟹貨重，冇貨高追要小心。除咗小米之外，手設股舜宇(02382)跟瑞聲(02018)分別升3.9%及4.8%。
醫藥股亦繼續有資金追捧，石藥(01093)半日升半成，中生製藥(01177)創新高後整固，中午無起跌，但阿Man有信心，中生製藥破頂後仍有follow，以估值計算，中生製藥仍有空間調升，加上送紅股可支撐股價，中生製藥好趁整固上車。微創醫療(00853)批完股仲企定定，今日再破頂，半日升近13%，又係穿頂唔估頂，之前藥明生物(02269)批股後喪升，就係一個好例字。至於長江生科(00775) 公布旗下seviprotimut-L獲美國食品藥物管理局批准快速通道資格認定，股價急升，但長江生科次次都係消息公布完急升就無影，高追小心有伏。
麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)