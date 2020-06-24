港股直擊 即巿股評

花旗 創科實業(00669)

評級：買入

目標價：75元->90元(較前收市價77元有16.9%潛在升幅)

花旗發表報告，預計創科實業上半年將按年錄正增長，升目標兩成至90元。

該行指，創科競爭對手史丹利百得(Stanley Black & Decker)的表現好過預期，並指由於史丹利百得第二季銷售跌幅比預計好，集團將提高2020年營收展望，料創科或可跟勢。

花旗指創科可受惠於美國和歐盟恢復經濟活動，上半年錄正增長，維持「買入「評級。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。