港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，科企領納指創新高。港股今早亦曾返兩萬五，不過未能企穩，反覆回軟。

恒指高開127點，返兩萬五，開市後曾升163點，見25071點，為兩周高位，不過隨即回吐，倒跌最多44點，見24862點半日低，守昨日收復的100天線(約24741點)之上，半日收市前靠穩。恒指中午收報24921點，升13點或0.1%，大市成交額636.65億元。

國企指數報10003點，升9點或0.1%。

滬指升0.15%；深成指跌0.07%。

藍籌股方面，友邦(01299)升1.2%，支撐大市。港交所(00388)高見321.8元創新高後回軟，中午無起跌。相反，建行(00939)跌0.2%；滙控(00005)跌0.5%；工行(01398)跌1.2%。

焦點板塊

科技股：科網股今早續跑出，騰訊(00700)創新高，半日升0.6%；美團(03690)、網易(09999)和金蝶(00268)亦破頂，半日分別升0.9%、升2.5%和跌1.1%。心動公司(02400)折讓約9.39%配售2609.4萬股，半日插8.3%。硬件股方面，小米(01810)半日飆8.7%；舜宇(02382)升3.9%；瑞聲(02018)升4.8%。

醫藥股：另一跑出板塊，石藥(01093)升半成；中國生物製藥(01177)創新高，中午無起跌。信達生物(01801)獲大摩升目標，股價創新高，半日飆9.6%；日前批股的微創醫療(00853)回勇破頂，半日飆12.9%；藥明康德(02359)和啟明醫療(02500)創出上市新高，半日升1.5%和10.2%。長江生科(00775)飆14.8%，集團旗下seviprotimut-L獲美國食品藥物管理局批准快速通道資格認定。

焦點股份

波司登(03998)：半日升6.2%。集團截至3月底止，全年增長22.61%，每股派末期息6港仙。期內收入按年升17.4%，再創歷史新高。

中奧到家(01538)：裂口高開25.9%，半日飆34.8%。綠城服務(02869)以每股1.8元(較前收市溢價60.7%)，購買共約1.23億股中奧到家股份，完成後綠城服務將會擁有18.67%中奧到家股份。

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