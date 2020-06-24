港股直擊 即巿股評

如果你係追呢個欄追咗有番咁上下時間嘅讀者，唔知你記唔記得我有兩個舊同事都係「燈神」，其中一個就係高位入騰訊(00700)嘅Wilson(真係「神」)；早喺上個星期五(6月19日)我已經whatsapp佢話騰訊完晒成個「頭肩底」，頸線都破埋，依家吹緊佢會創新高。噚日新高就創咗，進一步吹到佢會過$500，唔駛我講今朝連$500都破埋，又即刻whatsapp問佢幾時請食飯。呢個就係玩正股同輪證嘅最大分別，正股有得守(大前題係你嗰隻嘢本身真係要有得守)，但輪證受條款限制，根本無得比你守。

就好似今日咁，恒指開市升127點，報25034點後，到依家10點6分已經見倒跌，依家做緊24892點，跌14點；而5分鐘圖上SlowSTC(14,3)目前只係落到4X呢個位，怕且如果恒指繼續下行多幾步都唔成問題。

先睇返牛熊證街貨圖，由於恒指今朝開市已經見25000點，所以24900至24999點嘅熊證街貨已經被收回，呢度有相當於161張期指；圖表計25000至25099點仍然生存，不過以截至10點11分止，恒指高位做過25071點計，其實呢一層裡面已經有部份街貨被收回。之前有介紹過嘅，有輪商嘅網站可以將街貨拆到以50點為一層去睇，就會見到喺25000至25049嘅街貨有相當於320張期指，咁即係話喺25000至25099點嘅街貨層中，有絕大部份嘅街貨其實早已被收回。再數上去，喺25300至25399點呢度有相當於760張期指，以近熊嚟計算係相對有番咁上下份量。

至於牛證方面，先係噚日嘅左一巴，右一巴，將牛證嘅街貨殺咁兩層，而即使依家恒指下行，但距離牛證首層街貨24100至24199點都隔成幾條街；再者，喺呢層就只得280張期指街貨，唔係話少，但真係唔夠熊證多囉。

睇返恒指日線圖，今日一彈成粒燭彈咗上100天線(24741點)以上水平，不過就高開低走之後，仲由升轉跌添，形態上可以算係破咗「三角形」，假設恒指後市繼續有力向上走，怕且下一站都可以上望返保歷加通道頂部(25476點)。

唔想揸貨揸咁耐嘅，可以繼續用貼價牛+Day trade呢個策略，咁當然就要以槓桿為優先考慮，開恒指牛證搜尋器就見到人馬日最貼價嘅牛證，收回價喺244XX點呢度，當中以恒指牛(61330)嘅槓桿最高，有逾60倍，收回價為24481點，同10點24分mark底嘅現價(24892點)有近400點差距；如果想安全少少嘅，可考慮(59545)，收回價23943點，24000點以下架啦，槓桿係239XX點附近收回價中最高，有近35倍，低街貨亦係另一個賣點。

時近半年結，公司清假大日子又殺到埋身，返埋今日就要開始進行清假行動，所以【輪證贏家】都寫埋今日，到7月2日先再同大家見面，講緊都只係三個交易日再加兩個公眾假期同一個周末，假期前夕我估都應該悶悶地。假期後見！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》及《輪證基礎筆記》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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