港股直擊 即巿股評

港股昨日急升近四百點，重上百天線，「黑期」今早造好，料恒指早段有力挑戰二萬五關，市場焦點續落在新經濟龍頭股身上，騰訊(00700)勢闖五百元大關。

隔晚美股收市全線上升，美國多項經濟數據表現理想，製造業和服務業收縮狀況有改善，新屋銷售亦較預期強勁。另外，科技股繼續受追捧，多間大型科技股包括蘋果公司、微軟、亞馬遜及Facebook都創出歷史新高，支持美股升勢。道指早段最多升290點，之後升幅收窄，收報26156點，升131點或0.5%；納指高見10221點，再創歷史新高，收報10131點，升74點或0.74%，連升8日。標普500指數收報3131點，升幅0.43%。

白宮經濟顧問庫德洛表示，美中貿易協議正在執行中，中國已經加快步伐，不僅僅是購買大宗商品。

市場預期美國原油庫存增加，令國際油價收市下跌。紐約8月期油收報每桶40.37美元，跌36美仙或0.88%；倫敦8月布蘭特期油收報每桶42.63美元，跌幅1.04%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報37.42元，較本港收市低0.03元；騰訊(00700)ADR收報496元，低1.4元；國壽(02628)ADR收報15.92元，低0.1元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.93元，低0.05元；中石油(00857)ADR收報2.69元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報3.39元，高0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報54.64元，低0.11元；聯通(00762)ADR收報4.48元，高0.06元；中電信(00728)ADR收報2.3元，高0.01元。

ADR港股比例指數報24815，較周二恒指收市低91點或0.37%。港股昨日收市競價時段(U盤)嘜至全日最高位收市，升396點或1.62%，報24907，重上100天線(約24757點)之上。騰訊(00700)創新高逼近500元；港交所(00388)及中生製藥(01177)亦創新高。港股周四端午節假期休市，周五復市。A股周四五休市，下周一復市。

道指期貨今早最新報26036，升16點。新加坡「黑期」最新升43點，在24940點附近。

焦點股份

心動公司(02400)；公布以每股29.9元配售2609.4萬股，配售股份佔擴大後的已發行股本約5.75%，配售價較昨日收市價每股33.00元折讓約9.39%；估計所得款項淨額約為7.6733億元。

波司登(03998)：截至三月底止年度純利12億元人民幣，按年上升兩成三，末期息6港仙；期內收入按年上升一成七至121.9億元人民幣，再創歷史新高；毛利率上升1.9個百分點，至55%。

長江生命科技(00775)：公布有關美國全資附屬公司Polynoma LLC黑色素瘤候選疫苗seviprotimut-L第三階段臨床研究進展。美國食品及藥物管理局已批准有關seviprotimut-L的快速通道資格認定申請。