即巿股評 港股直擊

上周五開市前分析恒生指數以及美國標普的形態與買賣資金流數據後,得出一個結論是市場向好,目標先看24681,然後25000。

這是一個看好的setup買入結構。

雖然說月底存在周期低點,但是既然趨勢向上,那麽周期低點可能出現的位置較高,時間也較短。

通常來説,越靠近周期低點才出現調整,是市場强勢的一個表現。

這也是實戰經驗的一種感悟,我們可以對市場有諸多預期,但必須要以市場的真實狀況為主。

我收常到讀者的來信問題動不動就是今年高低點是否出現,未來兩三季怎麽看。

很欣賞讀者有如此長線宏觀的視角,話題確實吸引,可是並無助我們以此建立起合理的入場機會。

然而,交易最簡單的事無非就是風險,回報,和持倉時間。

投資的回報等於勝率與賠率的乘積減去交易費用。

當一個交易結構出現並且入場之後,我們只有把握住最重要的東西就是預先計算好的風險收益比例。

如何管理交易有時候決定了成敗。

我遇到過的新手會員,會不斷地詢問我市場看法,對他來説市場的每一個波動都是驚濤駭浪,值得高度關注。

入市之後更加緊張不在話下。我的經驗告訴我,這叫好像老話Profitable trade can always take care itself。越是緊張,越容易出現問題。

對市場波動過於緊張,背後原因可能是over trading,過度交易,希望從市場波動中獲利的欲望(greed),然後可能是bad risk management,沒有風控措施,因此當市場逆向時,很容易陷入恐慌(fear)。結果就是在greed和fear的控制下,就如處在風暴底下的小船,非常vulnerable,容易崩潰。

記住當交易結構出現入市之後,能夠幫助自己的是預先制定的計劃和進行管理。

例如上周五看好,市場首先發力完成了目標24681,此時我的做法是首目標先獲利一部分,也是爲了應對周末風險。降低了成本也降低了持倉,有盈利在手頓感輕鬆。

其後上周五晚美股尾盤大跌,由於管理得當,到了周一開盤冷靜觀察,發現美股和港股都是逢低買入,并且也沒有跌破24300的支持平台,結果市場再度反彈到周一晚24681。

來到周二早上,市場再一次突然下跌,此時我發出信息說24300樓下好友買盤湧現,以24360為强弱判別,也就是說企穩24360市況回穩向好。

期間,最低短暫去到24137!可以說將一切信心不足或者資金不足的交易者抬出場,其後才昂首挺進,至夜晚執筆時已經去到了25000第二目標,至此好倉全平!

交易看起來是很容易的,看對了就賺錢。真的那麽容易嗎?看完剛剛不久的經歷,是否在告訴我們,正確預測市場并不困難尤其對我們MTA會員而言。困難的地方,其實是執行和管理,as it has always been!

編按:作者施華格,時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手,鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年,把理論融入實戰,擅長捕捉市場轉角,他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。