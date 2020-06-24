即巿股評 港股直擊

在中概股回歸刺激下，港交所(00388)繼周一(22日)突破2015年「大時代」高位後，昨天續改寫紀錄，以320元報收，漲2.7%；騰訊(00700)不遑多讓，終升越2018年頂峰，收報497.4元，飆4.9%，向500元邁進；藍籌尚有中國生物製藥(01177)創新高，曾見15.02元，收14.96元，上揚3.7%。

不過，恒指表現卻差很遠，昨收報24907點，與峰值33484點，相差約8600點。連同上述3股和上周五(19日)破頂的創科實業(00669)，附【圖】所見，50隻成份股與歷史高位比較，股價削逾半的多達19隻。其中地產股普遍下挫三至四成，而滙控(00005)及中國人壽(02628)更插水超過70%，顯示傳統經濟板塊難復舊觀，拖低恒指，益見指數調整成份股組合的重要性。

恒指改革已如箭在弦。阿里巴巴(09988)及美團點評(03690)等同股不同權和第二上市股份相信最快8月納入，隨着大型中概股陸續回歸，恒指科企成份日後勢將躍升。然而，由於「染藍」需時加上比重受限，恒指何時才能較有效反映港股表現，只好拭目以待，惟恒指估值具條件「重修」則可預期。

相對而言，內地股市指數估值「重修」會比本港更快。上交所早前公布，在今年7月22日改革滬指編製方案，納入科創板股份，而當天正是科創板啟動一周年，且將首次發布上證科創板50指數。

科創板由國家主席習近平提出設立，據統計，截至6月12日共110隻股份於科創板掛牌，集資總額1274億元人民幣，個股上市後升跌幅中位數為111%，成績不俗；但同時落戶科創板和港股的中國通號(03969)近一年下滑逾30%，A股(688009.SH)更明顯跑輸，累挫約五成。

滬指2020年迄今仍跌2.6%，滬深300指數則上升0.6%，深圳創業板指數更勁漲16.4%，市場早有聲音認為這是受到銀行股疲弱不振拖累。內銀和保險等金融板塊無疑相當重磅，惟在新經濟主導市況下，已淪為滬指的絆腳石，國務院常務會議甚至明確要求金融行業「合理讓利」1.5萬億元人民幣，見微知著，「百業之母」與科企的前景及股價將更趨兩極化。

中美關係在新冠肺炎大爆發後漸趨緊張，促使中概股加快回歸香港。另一方面，港股「回A」步伐也沒有停止，中芯國際(00981)「閃電」獲批在內地掛牌，而藍籌石藥(01093)和吉利汽車(00175)都先後披露計劃發行股份或存託憑證於A股上市，深交所創業板6月中實施註冊制，又放寬每日漲跌幅限制；滬指亦迎接30年來首度「重修」，意味中國正積極優化資本市場運作，相信長遠是為隨時出現的「金融戰」做好準備。中短線來說，股指提高新經濟股比重，最少有助滬指突破傳統板塊束縛，收復今年失地。

信報投資研究部

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