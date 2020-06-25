即巿股評 港股直擊

隔晚（22日）美股主要指數全線上升。美國的新冠肺炎疫情有再爆發跡象，多個州份的確診病例創近期單日新高，道指早段一度跌逾200點，不過，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受CNBC訪問時認為，多個州份增確診個案回升只是個別地區問題，並不是第二波疫情大爆發，再度廣泛實施社區禁閉管制的機會不大。庫德洛估計，待國會結束夏季休會，華府可望與國會達成新一輪刺激經濟方案。道指借消息大幅反彈，倒升153點（0.59%）至26024點收市；納指更繼6月10日之後，再創紀錄新高。

不過，周二恒指僅輕微高開30點，然後急跌至24184點低位再迅速回升，並以24907點的全日最高水平收市，升396點或1.62%。

恒指強勁V彈，事緣白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在霍士新聞專訪表示，中美首階段貿易協議已成為過去（it’s over）。但總統特朗普迅即在twitter強調「與中國的貿易協議完好，希望他們繼續履行協議！」（The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement!）；納瓦羅其後亦澄清說其言論被嚴重斷章取義。可以說，港股的表現基本由消息主導。

值得注意的是，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）上周出席國會聽證表示，中美首階段貿易協議順利進行，但侵侵其後在twitter表示，萊特希澤並沒有錯，但美國考慮各種條件，肯定會保留與中國完全脫鈎的政策選項（But the US certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China.）。

侵侵出名反覆善變，經常前言不對後語，但美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）的新書揭露，侵侵的對華政策都是站在有利自己連任的角度出發（見22日「搏拳實錄」），無論博爾頓的「回憶資料」有幾多分真確性，估計某程度已影響了侵侵的對華政策取向。全國人大常委會將於21至23日再開會，假如會後表決通過「港區國安法」，侵侵到時的反應將顯示他對中國的（短期）態度是「軟」還是「硬」。

講返港股， EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，周一急升6.9個百分點至56.7%，再度突破5月21日52.7%的上次高位，同時與恒指呈明顯的「牛背馳」（恒指成分股出現「9-1跌市」），技術上為昨天恒指借「消息市」V彈有推波助瀾作用。

不過，恒指3月21日以21139點觸底以來，最高回升至6月10日的25303水平，僅差63點而未能符合技術牛市條件（從低位反彈兩成、25366點的門檻）。隨着強勢股指數日前回調至46.9%已掉頭再升，估計恒指消化了一旦「港區國安法」通過可能引起的影響，便會突破過去半年累積的25100至25400點的成交量密集區。換言之，恒指最快會在7月見「牛」。

老徐