即巿股評 港股直擊

隔晚(22日)美股主要指數全線上升。美國的新冠肺炎疫情有再爆發跡象,多個州份的確診病例創近期單日新高,道指早段一度跌逾200點,不過,白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)接受CNBC訪問時認為,多個州份增確診個案回升只是個別地區問題,並不是第二波疫情大爆發,再度廣泛實施社區禁閉管制的機會不大。庫德洛估計,待國會結束夏季休會,華府可望與國會達成新一輪刺激經濟方案。道指借消息大幅反彈,倒升153點(0.59%)至26024點收市;納指更繼6月10日之後,再創紀錄新高。

不過,周二恒指僅輕微高開30點,然後急跌至24184點低位再迅速回升,並以24907點的全日最高水平收市,升396點或1.62%。

恒指強勁V彈,事緣白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)在霍士新聞專訪表示,中美首階段貿易協議已成為過去(it’s over)。但總統特朗普迅即在twitter強調「與中國的貿易協議完好,希望他們繼續履行協議!」(The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement!);納瓦羅其後亦澄清說其言論被嚴重斷章取義。可以說,港股的表現基本由消息主導。

值得注意的是,美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)上周出席國會聽證表示,中美首階段貿易協議順利進行,但侵侵其後在twitter表示,萊特希澤並沒有錯,但美國考慮各種條件,肯定會保留與中國完全脫鈎的政策選項(But the US certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China.)。

侵侵出名反覆善變,經常前言不對後語,但美國前國家安全顧問博爾頓(John Bolton)的新書揭露,侵侵的對華政策都是站在有利自己連任的角度出發(見22日「搏拳實錄」),無論博爾頓的「回憶資料」有幾多分真確性,估計某程度已影響了侵侵的對華政策取向。全國人大常委會將於21至23日再開會,假如會後表決通過「港區國安法」,侵侵到時的反應將顯示他對中國的(短期)態度是「軟」還是「硬」。

講返港股, EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數,周一急升6.9個百分點至56.7%,再度突破5月21日52.7%的上次高位,同時與恒指呈明顯的「牛背馳」(恒指成分股出現「9-1跌市」),技術上為昨天恒指借「消息市」V彈有推波助瀾作用。

不過,恒指3月21日以21139點觸底以來,最高回升至6月10日的25303水平,僅差63點而未能符合技術牛市條件(從低位反彈兩成、25366點的門檻)。隨着強勢股指數日前回調至46.9%已掉頭再升,估計恒指消化了一旦「港區國安法」通過可能引起的影響,便會突破過去半年累積的25100至25400點的成交量密集區。換言之,恒指最快會在7月見「牛」。

老徐