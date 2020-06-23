港股直擊 即巿股評

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)稱中美貿易協議已經結束，但隨即澄清，加上美國總統特朗普強調與中國貿易協議完好無缺，令港股曾插326點後倒升，全日飆近四百點收市，恒指全日大幅波動，高低相差722點。

恒指高開30點，報24541，受納瓦羅言論影響，大市掉頭急跌326點，低見24184，但納瓦羅澄清及特朗普指貿易協議完好無缺過後，大市止跌回升，午後升穿朝早高位，更以全日最高位收市，恒指最終收報24907，升396點或1.6%，重上100天線(現處24788點)；國企指數收造9993，升114點或1.16%，大市成交1194.47億元。

全日大市上升比例49%，下跌比例為51%，反映大市升勢未算全面。

即月期指收造24952，升496點或2.03%，高水45點，成交有21.1萬張。

美國白宮貿易顧問納瓦羅接受霍士新聞採訪，被問及與中國的貿易協議時表示已經結束，但之後澄清該評論並不針對第一階段貿易協議。他並稱自己之前的言論被嚴重斷章取義。

美國總統特朗普隨即在Twitter發文稱，與中國貿易協議完好無缺，希望他們能夠持續履行協議內容。

藍籌股大致造好，創新高的港交所(00388)升2.7%；滙控(00005)走高2%；友邦(01299)升2.5%；建行(00939)漲1%；銀娛(00027)升1.9%；吉利(00175)走高0.5%。

焦點板塊

科技股：創新高的騰訊(00700)帶領大市造好，全日升4.9%，收497.4元，單日市值大增2216億元至4.75萬億元，並為恒指貢獻129點升幅，市值自去年8月後，再度超越阿里巴巴(09988)，重登內地科技股王。阿里收升3.3%； 阿里健康(00241)抽升8%，盤中亦創新高；京東(09618)微升0.9%；網易(09999)走高2.6%；小米(01810)升1.3%；美團(03690)再創上市高，收漲3.9%；微盟(02013)計劃攻短視頻，收市反彈4.5%；有贊(08083)回揚6.8%；金蝶(00268)飆7%創新高；金山軟件(03888)連升11日，收市再揚3.9%；

醫藥股：普遍向好，中生製藥(01177)升3.7%；石藥(01093)走高1.9%；啟明醫療(02500)獲受理申請股份全流通，全日急揚5.5%；微創(00853)折讓3.5%配股，股價反飆5.3%；藥明生物(02269)獲里昂升目標價，股價創新高，全日揚5.3%；控股股東低折讓配股的威高股份(01066)，收市也升5%；億勝生物科技(01061)首5個月溢利按年大幅近七成，收插7.4%。

晶片股：續熱炒，將於科創板上市的中芯(00981)，全日飆9.3%；憧憬科創板上市，華虹(01347)急揚8.7%，更錄6連升；上海復旦(01385)升1.2%；康特隆(01912)則升1%。

焦點股份

中興通訊(00763)：遭主要股東減持A股(000063.SZ)，H股挫4.5%，成交有8.3億元，其A股也跌5.6%。

Hypebeast(00150)：全日重創23.7%，上財年多賺6.4%，但不派息。

夢東方(00593)：全日爆升58.3%，三日更大升5.4倍。集團上日表示，注意到上周五股價及成交量均有不尋常上升，但不知上升原因。

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