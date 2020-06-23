里昂 藥明生物(02269)
評級：買入
目標價：135.34元 -> 166.64元 (較前收市價138.4元有20.4%潛在升幅)
里昂參與藥明生物策略日後發表報告，指疫情對藥明生物影響微，更升目標價23%至166.64元。
報告指出，藥明生物產能回復升軌，反映新冠肺炎與中美爭拗對集團影響不大。
該行又指，藥明生物未來業務增長動力勁，尤其新冠肺炎疫苗有望成為主要動力來源之一，故續予「買入」，目標價從135.34元升至166.64元。
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目標價：135.34元 -> 166.64元 (較前收市價138.4元有20.4%潛在升幅)
里昂參與藥明生物策略日後發表報告，指疫情對藥明生物影響微，更升目標價23%至166.64元。
報告指出，藥明生物產能回復升軌，反映新冠肺炎與中美爭拗對集團影響不大。
該行又指，藥明生物未來業務增長動力勁，尤其新冠肺炎疫苗有望成為主要動力來源之一，故續予「買入」，目標價從135.34元升至166.64元。
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