港股直擊 即巿股評

夢東方(00593)再度熱炒，最高一度狂升79%，高見7.8元，新造7.49元，仍大升71.8%，成交金額1320萬元。

該股連續第三個交易日急升，現價計，累飆六倍。

集團上日表示，注意到上周五股價及成交量均有不尋常上升，董事會確認，除了關於建議修訂2015年可換股債券、2015年債券及2016年債券條款的2020年補充契據訂約各方磋商及討論外，董事會概不知悉導致該等價格及成交量上升之任何原因。

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