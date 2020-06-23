微盟(02013)計劃攻短視頻，股價連跌四日後反彈，一度高見9.16元，飆6%，現造8.85元，仍升2.4%，成交金額11.5億元。
內地傳媒報道，微盟宣布戰略投資秒影工場，將發力攻短視頻業務。
報道稱短視頻平台秒影工場，獲微盟千萬級天使輪戰略投資，該筆融資將主要用於短視頻技術研發、建立拍攝基地、吸納人才等。同時，微盟表示，將發力短視頻領域，主要針對to B的企業營銷。
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