即巿股評 港股直擊

今早有關中美貿易協議消息混亂，有外媒今早報道，白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)周一接受霍士新聞訪問時表示，與中國嘅貿易協議已經結束。不過及後納瓦羅又澄清，稱並非中美貿協結束，又指其言論被斷章取義。其後，侵侵亦在Twitter澄清，又話中美貿易協議無穿無爛喎。就係呢個消息，就搞到港股今早翻天覆地，大坐過山車，更有缸邊友戲言，花旗國鬼子佬又夾埋造市。

雖然美股隔晚先低後高，而隔晚港股ADR及夜期均隨之向上，但今早恒指高開30點後，迅即因為中美貿易關係消息而急跌，道指期貨更由升轉跌，恒指最多跌326點，見過半日低位24184點，其後消息獲澄清，港股拗腰回升V彈，回升逾200點，最高見24780點。中午恒指報收24749點，升238點；國指半日報收9942點，升63點。

不過當港股早段仍然下跌時，騰訊(00700)卻安然無恙，股價高開480元如入無人之境，半日升至最高493.8元，創歷史新高，半日報收493.4元，升4%，單係騰訊已貢獻恒指107點。騰訊表現強勁，噚日要抖氣嘅個別科網股都抖擻精神，雖然早段曾跟大市略為震動，但未幾已回勇，美團(03690)逼近歷史高位，半日升2.6%。阿里(09988)、京東(09618)、網易(09999)都見回升。噚日因為訴訟及「微信小商店」或威脅業務嘅小騰訊微盟(02013)，早段一度跌穿8元，其後有買盤趁低吸納反彈，留意仍持貨嘅，股價今日最好能守9元，否則都可能要先避一避。

另一個強勢板塊醫藥股普遍向好，雖然兩醫械股微創(00853)及威高(01066)均見批股，但兩股均守住配股，先低後高，睇嚟配股沽壓已輕易消化。之前阿Man早有推介嘅藥明生物(02269)再創新高，其實藥明正正係配股後喪升嘅好例子。同系藥明康德(02359)自送紅股後，股價節節上升，今日阿Man就留意到中生製藥(01177)亦將於下月二送一紅股除淨，有機會成為藥明康德翻版，同樣已創15.02元新高，現價買入博再向上，畢竟中生製藥相對其他生化製藥股落後，大有條件急起直追。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)