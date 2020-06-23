即巿股評 港股直擊

呢個世界果然有貴買貴賣，噚日揀隻騰訊牛(51673)出嚟成三毫幾子都真係略嫌有啲貴，仲擔心佢證價過得滯會彈得唔夠高。今朝騰訊同港交所(00388)兩隻都雙雙創新高，騰訊兩年前嘅「雙頂」亦已成功升穿，(51673)開市就應該要收割，以噚日(51673)大部份時間處於$0.35，同今朝開市價$0.445比，都有成27%；即使以依家9點57分(51673)證價$0.415計，賺幅都有18.6%。

但開市後無幾耐就收到個message：「霍士新聞引述白宮貿易顧問納瓦羅說，特朗普已決定終止與中國的貿易協議。恒指由升轉跌逾200點」，再望望電視機，恒指走勢即時由升轉跌，而騰訊同港交所當然受到波及，前者升幅收窄，日線圖上暫呈「T星」，後者更見倒跌。

不過，恒指跌完200幾點，暫時最低做過24184點之後好快又無事，到依家10點4分，恒指跌幅收窄至跌22點，做緊24489點；過多3分鐘，恒指已經由紅變綠；又咁講，呢個「V彈」如果做得切一次鐘擺策略嘅話，都真係幾刺激。

換個恒指日線圖出嚟睇，原來穿過條20天線/保歷加通道中軸(24248點)都唔緊要，因為下面仲有一條50天線(24126點)頂住，而大方向上恒指頂頭仍然有條100天線(24965點)成為阻力，故此，噚日畫個「三角形」仍然健在。

睇埋牛熊證街貨圖先，就係頭先嗰下急插，牛證首兩層街貨被打靶，呢兩層夾埋有136張期指，而最貼價層落到去24100至24199點，呢度有相當於64張期指，如果再落多層，即24000至24099點嘅話，就有成567張期指，唔係重貨區，但係最多新增街貨層。

至於熊證方面，最貼價層為24600至24699點，呢度有相當於31張期指；稍為有多少少街貨見人嘅層數講緊係第三層，即24800至24899點，呢度有相於398張期指。

重新計計牛熊街貨中間位，即(24600+24199)/2=24399.5點，以恒指現價嚟計就更係靠近熊證街貨層啦；再加上頭先「V彈」嘅力度，都反映到恒指市底唔係想像中咁弱，仍然用返貼價牛+Day trade呢個方法做去，不過依家10點16分見恒指5分鐘SlowSTC(14,3)上到超買位置，或者要等下一個合適時機。準備定隻恒指牛(57571)，市場上最貼價嘅牛證，收回價為24162點，同現價(10點23分報24660點)有498點差距，以呢個點數計用作day trade嘅話，差距都算係安全，留意返市場最貼牛證就即係槓桿都有番咁上下，講緊有逾70倍，心血小啲都唔掂。

幾分鐘前收到一個新message：「納瓦羅對其他媒體稱與中國貿易協議未取消，他的言論被斷章取義。」超...(準備send個email交稿，個市又彈返200幾點上去，大佬，唔好話打稿嘅我，落緊場嘅都追唔切啦！)

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》及《輪證基礎筆記》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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