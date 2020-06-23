港股直擊 即巿股評

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)稱中美貿易協議已經結束，但隨即澄清非貿協已結束，其言論一度觸發港股曾插326點後倒升逾兩百點，高低相差595點，半日成交逾六百億元。

恒指高開30點，報24541，受納瓦羅言論影響，大市掉頭急跌326點，低見24184，但納瓦羅澄清後，大市止跌回升，最多升268點，報24780，但稍為升穿100天線(約24755點)後回順，最終恒指半日收報24749點，升238點或0.98%，國指中午收造9942，升63點或0.6%，大市成交額666.3億元。

美國白宮貿易顧問納瓦羅接受霍士新聞採訪，被問及與中國的貿易協議時表示，已經結束，但之後澄清該評論並不針對第一階段貿易協議。他並稱自己之前的言論被嚴重斷章取義。

美國總統特朗普隨即在Twitter發文稱，與中國貿易協議完好無缺，希望他們能夠持續履行協議內容。

創新高的騰訊(00700)帶領大市造好，半日升4%，並為恒指貢獻107點升幅，同樣創新高的港交所(00388)中午也升2.6%；滙控(00005)走高0.4%；友邦(01299)升1.9%；建行(00939)微升0.2%。

焦點板塊

科網股：大致造好，阿里(09988)升1.8%；京東(09618)微升0.8%；網易(09999)走高1.4%；小米(01810)升1%；美團(03690)漲2.6%；微盟(02013)反彈4.5%；有贊(08083)回升3.9%。

醫藥股：普遍向好，中生製藥(01177)升3.3%；石藥(01093)走高1%；啟明醫療(02500)獲受理申請股份全流通，中午飆6.2%；微創(00853)折讓3.5%配股，股價反升2.1%；藥明生物(02269)創新高，中午揚5.6%；控股股東低折讓配股的威高(01066)，中午也升3.9%；但億勝生物科技(01061)首5個月溢利按年大幅近七成，半日挫4.7%。

焦點股份

中興(00763)：遭主要股東減持A股(000063.SZ)，H股半日挫5.5%，成交有4.7億元。

中芯(00981)：中午再升5%。早前公布科創板上市獲批，但昨日錄北水4368萬元淨沽。

Hypebeast(00150)：半日大跌24.6%，上財年多賺6.4%，但不派息。

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