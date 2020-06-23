港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數造好，納指再創收市新高。港股昨日低收132點後，今早輕微高開後插逾兩百點。美中貿易關係一度傳出不利消息，令大市表現波動，恒指波幅逾600點。

恒指高開30點，報24541，在期指拖累下隨即向下，暫時見最多跌326點，低見24184，之後明顯回升，臨近10時半，恒指最多升268點，報24780，稍為升穿上方的100天線(約24755點)。

有外媒今早報道，白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)周一接受霍士新聞訪問時表示，與中國的貿易協議已經結束。不過及後納瓦羅又澄清，稱並非中美貿協結束，又指其言論被斷章取義。其後，美國總統特朗普亦在Twitter澄清，指中美貿協仍然全面有效。

國企指數現升63點，報9942。

A股亦先跌後升，上證指數現報2966，升1點。

美股道指期貨一度急跌400點，經納瓦羅澄清後，道指期貨最新倒升55點，報26008。

騰訊(00700)高開1.2%，報480元，升穿2018年1月29日高位(476.6元)，暫時見最多升3.8%，報492.4元，創上市新高。

阿里巴巴(09988)升1.7%，報216.6元。

港交所(00388)昨日創新高，今早再升高見318.8元，最新升2.1%，報318.2元。

友邦(01299)高開2.5%，報74.9元，現升1.8%，報74.45元。

新世界發展(00017)今日四合一除淨，並行買賣代碼為(02909)，最新升1.9%，報39元。

聯邦制藥(03933)遭主席蔡海山家族折讓6%減持，曾急跌15.8%，現插9.1%。

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