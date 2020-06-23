港股直擊 即巿股評

疫情帶動在家概念股加上中概科技股的回歸，近日科技股表現突出，成為市場的焦點，A.T.M.X.升勢強勁，其中騰訊(00700)見多年高位，美團(03690)更不停創出上市新高。投資者都願意利用認購證作看好部署，希望擴大正股的升幅，增加投資回報。事實上，在過去一個月，美團從上月22日的118元上升至上週五的174元，升幅接近50%，期內認購證的表現又如何呢？在一個月前，行使價152元附近，今年底到期的美團認購證是當時其中一款有需求的條款，屬於中長期價外證。這個條款目前有14隻相近條款的產品，以高盛美團購(11190)為例，價格由上月22日的0.13元上升至上週五的0.7元，升幅超過400%(即4倍)，在正股急升的時候錄得巨大升幅，乎合窩輪以小博大的效果。投資者現時如仍然持有的話，相信已有大幅的帳面利潤，不過下一步應該怎樣做呢？

投資者可能會面對兩難情況：

(i) 現階段如沽出認購證，當然可以獲利離場，但若股價繼續向上就不能享受往後的升幅；

(ii) 相反，如繼續持有認購證，若股價向下，利潤會收窄，若股價回吐幅度大更可能蒸發全部升幅，甚至一無所有。

在希望捕捉股價往後升幅的同時，又希望保障早前利潤的兩難情況之下，換馬或轉倉是一個合理的策略。我們在本欄曾經說明這個轉倉策略的操作，精髓在於從高面值產品轉換至低面值產品，從中套出部份現金鎖定利潤。繼續以上述例子，投資者可沽出已經變成價內、面值高的美團購(11190)，轉而買入另一隻價外、面值低的美團購(13623)，行使價200.98元，今年底到期，上周五收市價0.25元，現時已開始吸引資金流入的條款。投資者沽出0.7元的高面值價內證，轉而買入相若數量的0.25元低面值價外證，每股窩輪已可套現約0.45元，這0.45元日後就不會受股價變動的影響，「袋袋平安」。雖然投入市場的資金變少，但由於價外證的槓桿較價內證高，投資者仍然可以透過槓桿效應捕捉股價以後的變動，達到鎖定利潤同時又繼續捕捉股價走勢的效果。假若美團繼續上升，投資者可利用美團購13623享受升幅，相反若股價下跌，最大損失是投入在美團購(13623)的0.25元，只是早前利潤的一部份。

總括而言，這個轉倉策略適合股價已有明顯趨勢的股份，是一個風險轉移的操作，以價外證減少投入市場的資金，若股價大幅下跌損失的只是早前的部份利潤，同期利用價外證的高槓桿特性捕捉正股往後的走勢。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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