港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數造好，納指再創收市新高。港股昨日低收132點後，今早輕微高開。

恒指高開30點報24541；國企指數低開27點報9851。

騰訊(00700)高開5.8元或1.2%，報480元，升穿2018年1月29日高位(476.6元)，創上市新高。

阿里巴巴(09988)高開1.4%報216元。

友邦(01299)高開2.5%報74.9元。

港交所(00388)昨日創新高，今早再高開1.1%報315元。

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