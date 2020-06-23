今日 09:15
港股直擊
即月期指高開190點報24646，較上日現貨收市高水135點。
國企指數期貨高開81點報9926，高水47點。
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港交所四喜訊 逆市漲4%破頂
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保就業首批逾2.5萬僱主獲補貼48億
熊市反彈?牛市冇貨才真!
畢老林
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姚遠
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Sluggish govt support for technology undermines pandemic fight
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央視等4間中國官媒遭美國列為外國使團
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加央行料經濟復甦漫長 宜未雨籌謀應對疫情擴散
國際財經 ｜ 今日 02:19
【EJFQ短評】洛陽鉬業企穩多條均線 料仍有上升空間
即巿股評 ｜ 昨日 21:54
中國投融資全年虧損擴大至1.3億
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